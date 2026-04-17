Cleveland Cavaliers
Rocket Arena
Toronto Raptors
Tyrell Feaster

Çeviri:

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

Cavaliers - Raptors maçının bilet fiyatları, nereden alınabileceği ve daha fazlası

Cleveland Cavaliers, 18 Nisan Cumartesi günü Cleveland’daki Rocket Arena’da Toronto Raptors’ı ağırlayacak; bu maç, Doğu Konferansı İlk Turu’nun oldukça çekişmeli bir başlangıcı olacağa benziyor.

Cleveland, 52-30'luk güçlü bir rekorla Doğu Konferansı'nı 4. sırada tamamladı ve ilk üç sırayı kıl payı kaçırdı. Toronto, sezonun sonlarında gösterdiği yükselişle 5. sırayı (46-36) garantiledi, sıralamada yükselerek Play-In Turnuvası'ndan kurtuldu ve Cavs ile bu karşılaşmayı ayarladı.

GOAL, Raptors - Cavaliers maçına bilet almak için bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceğini ve şu anda piyasada ne kadar olduğunu da dahil olmak üzere sunuyor.

Raptors - Cavaliers playoff biletleri ne kadar?

Playoff fiyatları, normal sezon ortalama fiyatlarından önemli ölçüde daha yüksektir ve Toronto maçları için uluslararası seyahat, sınırı geçen taraftarlar için ek bir maliyet oluşturur.

Fiyatlar, maçın oynanacağı yere ve maçın önemine göre değişir. Cleveland'daki Rocket Arena'da şu anda 1. maçın giriş seviyesi fiyatları 42 dolar civarında başlarken, serinin 3. maçı için Toronto'daki Scotiabank Arena'ya geçilmesi ile fiyatlar yükselme eğiliminde ve giriş fiyatları 83 dolardan başlıyor.

Maliyeti etkileyen faktörler şunlardır:

  • Koltuk Kategorisi: En üst kattaki en üst sıralardaki koltuklar en uygun fiyatlı seçeneklerken, Rocket Arena’da oynanacak seri açılış maçı için saha kenarı biletlerin fiyatları şu anda 3.200 dolara kadar çıkıyor.
  • Seri Dinamikleri: Seri, kritik öneme sahip 5. veya 7. maç için Cleveland'a dönerse, ikincil piyasalarda yeniden satış fiyatlarının önemli ölçüde artması bekleniyor.
  • Pazar Talebi: Her iki şehirde de basketbol kültürü oldukça yoğundur. Raptors'ın Jurassic Park atmosferi ve Cavaliers'ın şampiyonluk açlığı çeken taraftar kitlesi, bu biletleri Doğu Konferansı'nda bulunması en zor biletler arasına sokmaktadır.

Takım

Arena

Giriş Fiyat Aralığı

New York Knicks

Madison Square Garden

280 $ - 950 $+

Boston Celtics

TD Garden

195 $ - 850 $+

L.A. Lakers

Crypto.com Arena

215 $ - 800 $+

Toronto Raptors

Scotiabank Arena

83 $ - 680 $+

Oklahoma City Thunder

Paycom Center

110 $ - 540 $+

Cleveland Cavaliers

Rocket Arena

40 $ - 70 $+

Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors maçının başlama saati

Takım haberleri ve kadrolar

Cleveland Cavaliers vs Toronto Raptors kadroları

Form

Cleveland CavaliersCLE
-Form

  • Cleveland Cavaliers

    130

    -

    117

    Washington Wizards

    K

  • Atlanta Hawks

    124

    -

    102

    Cleveland Cavaliers

    K

  • Cleveland Cavaliers

    122

    -

    116

    Atlanta Hawks

    K

  • Memphis Grizzlies

    126

    -

    142

    Cleveland Cavaliers

    K

  • Cleveland Cavaliers

    117

    -

    108

    Indiana Pacers

    K

Toronto RaptorsTOR
-Form

  • Toronto Raptors

    136

    -

    101

    Brooklyn Nets

    K

  • New York Knicks

    112

    -

    95

    Toronto Raptors

    K

  • Toronto Raptors

    128

    -

    114

    Miami Heat

    K

  • Toronto Raptors

    121

    -

    95

    Miami Heat

    K

  • Boston Celtics

    115

    -

    101

    Toronto Raptors

    K

Karşılaşma istatistikleri

Cleveland CavaliersCLE

Son 5 maçları

Toronto RaptorsTOR

2

Galibiyetler

3

Galibiyetler

  • Toronto Raptors

    110

    -

    99

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    113

    -

    126

    Toronto Raptors

  • Cleveland Cavaliers

    101

    -

    112

    Toronto Raptors

  • Toronto Raptors

    108

    -

    131

    Cleveland Cavaliers

  • Cleveland Cavaliers

    132

    -

    126

    Toronto Raptors

576

Kazanılan puanlar

582