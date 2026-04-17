Cleveland Cavaliers - Toronto Raptors NBA maç biletlerini nasıl alabilirsiniz: NBA Playoffları, fiyatlar ve daha fazlası

Cleveland Cavaliers, 18 Nisan Cumartesi günü Cleveland’daki Rocket Arena’da Toronto Raptors’ı ağırlayacak; bu maç, Doğu Konferansı İlk Turu’nun oldukça çekişmeli bir başlangıcı olacağa benziyor.
Cleveland, 52-30'luk güçlü bir rekorla Doğu Konferansı'nı 4. sırada tamamladı ve ilk üç sırayı kıl payı kaçırdı. Toronto, sezonun sonlarında gösterdiği yükselişle 5. sırayı (46-36) garantiledi, sıralamada yükselerek Play-In Turnuvası'ndan kurtuldu ve Cavs ile bu karşılaşmayı ayarladı.
GOAL, Raptors - Cavaliers maçına bilet almak için bilmeniz gereken her şeyi, biletlerin nereden satın alınabileceğini ve şu anda piyasada ne kadar olduğunu da dahil olmak üzere sunuyor.
Raptors - Cavaliers playoff biletleri ne kadar?
Playoff fiyatları, normal sezon ortalama fiyatlarından önemli ölçüde daha yüksektir ve Toronto maçları için uluslararası seyahat, sınırı geçen taraftarlar için ek bir maliyet oluşturur.
Fiyatlar, maçın oynanacağı yere ve maçın önemine göre değişir. Cleveland'daki Rocket Arena'da şu anda 1. maçın giriş seviyesi fiyatları 42 dolar civarında başlarken, serinin 3. maçı için Toronto'daki Scotiabank Arena'ya geçilmesi ile fiyatlar yükselme eğiliminde ve giriş fiyatları 83 dolardan başlıyor.
Maliyeti etkileyen faktörler şunlardır:
- Koltuk Kategorisi: En üst kattaki en üst sıralardaki koltuklar en uygun fiyatlı seçeneklerken, Rocket Arena’da oynanacak seri açılış maçı için saha kenarı biletlerin fiyatları şu anda 3.200 dolara kadar çıkıyor.
- Seri Dinamikleri: Seri, kritik öneme sahip 5. veya 7. maç için Cleveland'a dönerse, ikincil piyasalarda yeniden satış fiyatlarının önemli ölçüde artması bekleniyor.
- Pazar Talebi: Her iki şehirde de basketbol kültürü oldukça yoğundur. Raptors'ın Jurassic Park atmosferi ve Cavaliers'ın şampiyonluk açlığı çeken taraftar kitlesi, bu biletleri Doğu Konferansı'nda bulunması en zor biletler arasına sokmaktadır.
Takım
Arena
Giriş Fiyat Aralığı
New York Knicks
Madison Square Garden
280 $ - 950 $+
Boston Celtics
TD Garden
195 $ - 850 $+
L.A. Lakers
Crypto.com Arena
215 $ - 800 $+
Toronto Raptors
Scotiabank Arena
83 $ - 680 $+
Oklahoma City Thunder
Paycom Center
110 $ - 540 $+
Cleveland Cavaliers
Rocket Arena
40 $ - 70 $+