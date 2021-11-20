Claudio Ranieri’den Manchester United’a Solskjaer mesajı: Sakin olun

Premier Lig’de Watford deplasmanından ağır bir yenilgiyle dönen Manchester United’da menajer Ole Gunnar Solskjaer’in konumu bir kez daha tartışılmaya başladı.

İngiliz basınında çıkan haberlerde, Manchester United yönetiminin Solskjaer’in akıbetini belirlemek için bir toplantı düzenleyeceği ve Norveçli teknik adamın 48 saat içinde kovulabileceği belirtiliyor.

Ne söyledi?

Watford teknik direktörü Claudio Ranieri ise, maçın ardından verdiği röportajda Manchester United yönetimine itidal çağrısı yaptı.

Ranieri, Solskjaer’in takımı istediği noktaya getirebilmek için biraz daha zamana ihtiyacı olduğunu düşünüyor.

“Hem Solskjaer, hem de kulüp başkanı sakin olmalı. İniş çıkışlar futbolun doğasında var. Bunun United için kabul edilemez bir durum olduğunu anlıyorum, ama Solskjaer’in kendi takımını inşa etmek için zamana ihtiyacı var.”

Ranieri, Watford’ın sergilediği etkileyici futbol hakkında ise şunları söyledi:

“Maçtan önce takımıma güveniyordum. İyi oyunculara sahibiz. Muhteşem bir performansı. İlk yarı müthiş oynadık, önde pres yaptık.”

“İkinci yarıda rakibe bazı fırsatlar verdik. Ama baskıya devam ettik ve iki gol daha bulup maçı kazandık.”

“Sergilediğimiz performanstan ve aldığımız üç puandan ötürü çok, ama çok memnunum.”

Solskjaer politik konuştu

Norveçli teknik adam ise maç sonrasında geleceğiyle ilgili soruları yanıtlamaktan kaçındı.

“Kulüple birlikte hareket ediyoruz. Aramızda iyi bir iletişim var. Eğer kulüp bir hamle yapma niyetindeyse, bu sadece kulüp ile benim aramda olan bir durum.”