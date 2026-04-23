Claudio Ranieri, AS Roma teknik direktörü Gian Piero Gasperini ile kamuoyuna yansıyan tartışmanın ardından radikal bir karar aldı

Claudio Ranieri, AS Roma'dan ayrılma kararı aldı. Kulübün simgesi olan Ranieri, bu İtalyan devinde danışman olarak görev yapıyordu; ancak teknik direktör Gian Piero Gasperini ile kamuoyuna yansıyan tartışmanın ardından Fabrizio Romano da dahil olmak üzere birçok kaynak, Ranieri'nin istifa etmeye karar verdiğini bildirdi. Sadece kulüpten resmi bir açıklama henüz yapılmadı.

Ranieri, geçen sezon Roma'nın geçici teknik direktörü olarak görev yapmıştı. Roma doğumlu 74 yaşındaki teknik adam, Roma'yı ligin alt sıralarından bir puan farkla Şampiyonlar Ligi'ne taşıdı ve yeni teknik direktörün atanmasında da önemli bir rol oynadı.

Roma'nın seçimi, Ranieri'nin de onay vermesiyle, Atalanta'da çok başarılı bir dönem geçirdikten sonra yeni bir meydan okumaya hazır olan Gasperini'ye (68) düştü. Gasperini bugüne kadar transfer isteklerinin tamamının gerçekleşmediğini gördü ve bu konuda açıkça memnuniyetsizliğini dile getirdi.

Ayrıca Gasperini, kulübün sağlık ekibini de sık sık eleştiriyor. Teknik direktörün gözünde, bu sezon yaşanan çok sayıda sakatlığın sorumlusu kısmen sağlık ekibi. Gasperini'nin (kamuya açık) eleştirileri Ranieri'nin canını sıktı ve o da karşılık verdi.

Ranieri, Gasperini'nin aslında Roma'nın dördüncü tercihi olduğunu belirtti ve transfer politikasına yönelik eleştirileri de pek ciddiye almadı. Ranieri, "Genç oyuncuları kadroya kattık ve hepsini birlikte seçtik, hiçbiri onun onayı olmadan gelmedi" dedi.

"Ziolkowski, Ghilardi, Venturino ve Zaragoza, hepsi onun açık talebi üzerine geldi; koça, Şampiyonlar Ligi'ne bir puan farkla kaçırılan bir sezonun üzerine inşa edebileceği bir kadro sunmak için."

İtalyan basınına göre, bu husumet yönetim kademesinde bölünmeye yol açtı. İlişkilerin o kadar gerildiği söyleniyor ki, Gasperini ve Ranieri kulüp içinde birbirlerini aktif olarak görmezden geliyorlar. Aşırı gerginlikler, Ranieri'nin istifa etme kararı almasına neden oldu.

Kış transfer döneminde takıma katılan Donyell Malen'in attığı gollere rağmen Roma, Şampiyonlar Ligi'nden yine uzak kaldı. Giallorossi, Serie A'da kalan beş maçla Juventus'un beş puan gerisinde, altıncı sırada bulunuyor. Juventus ise şu anda herkesin imrendiği dördüncü sırayı elinde tutuyor. Roma, bu on yıl içinde henüz Şampiyonlar Ligi'nde oynamadı.