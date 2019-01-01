Claudio Pizarro, Bundesliga'da gol atan en yaşlı futbolcu oldu

Werder Bremen'in 40 yaşındaki golcüsü Claudio Pizarro, Bundesliga'da gol atan en yaşlı futbolcu oldu

Bundesliga'nın 22. haftasında Hertha Berlin, sahasında Werder Bremen'i konuk ederken mücadeleye damgasını olay Claudio Pizarro'nun attığı gol oldu.

61. dakikada oyuna dahil olan ve 90+6. dakikada attığı golle Werder Bremen'e bir puan kazandıran bu gol, emektar golcünün Bundesliga tarihine geçmesine sebep oldu.

40 yaşındaki Perulu oyuncu, Hertha Berlin'e karşı attığı golle Bundesliga'da gol atan en yaşlı futbolcu unvanını eline aldı.

Daha önce Bayern Münih ve Chelsea gibi devlerde de top koşturan Claudio Pizarro, efsanesi haline geldiği Werder Bremen'de dördüncü farklı dönemini geçiriyor.