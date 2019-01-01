Claudio Marchisio futbolu bıraktığını duyurdu

33 yaşındaki Claudio Marchisio, profesyonel futbol kariyerini noktaladığını duyurdu.

Çocukken girdiği ve 20 yıl boyunca formasını giydiği 'tan ayrıldıktan sonra bir sezon 'te oynayan Claudio Marchisio, profesyonel futbol hayatını noktaladı.

Zenit ile sözleşmesini karşılıklı olarak fesheden 33 yaşındaki yıldız, üst üste yaşadığı sakatlıklar sebebiyle bir süredir kulüpsüzdü.

Futbola vedasını 'evim' dediği Juventus Allianz Stadyumu'nda yapan tecrübeli orta saha, artık durması gereken zamanın geldiğini söyledi.

Juventus formasıyla 389 karşılaşmaya çıkan Marchisio, toplamda 39 gol attı ve 43 asist yaptı.