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Claudio Makalele: Pogba'nın gol sevinçlerindeki dansları saygısızca

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Getty Images
Fransa Milli Takımı'nın emekli yıldızlarından Claudio Makalele, Paul Pogba'nın attığı gol sonrası yaptığı dansın saygısızca olduğunu düşünüyor.

Gün geçmiyor ki Paul Pogba eleştirilmesin.

Ole Gunnar Solskjaer'in Manchester United'ın başına geçmesi ile formu yükselen, 3 maçta attığı 4 gol ve yaptığı 2 asistle dikkatleri yeniden üzerine çeken Paul Pogba, bu kez gol sevinçleri yüzünden eleştiriliyor.

Claudio Makalele, Paul Pogba'nın gol sonrası yaptığı sevinç dansının saygısızca olduğunu belirtti.

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Astro SuperSport'a konuşan Makalele, beraber oynasa Pogba ile bu konu hakkında konuşacabileceğini söyledi.

Manchester United Bournemouth Paul Pogba 30122018

"Bir örnek Thierry Henry'di. Gol attığında, ki birçok gol attı, asla mutlu değildi."

"Bir gün nedenini sordum. Bana 'Bu benim golü kutlama şeklim. Biliyorum insanlar bundan hoşlanmıyor ama ben böyleyim. Değiştiremem.' dedi."

"Bence, bu danslar rakibe saygı duymadığınızı gösteriyor."

"Sinir bozucu. Pogba'ya bunu söylerdim. Eğer oynuyor olsaydım Pogba'ya 'Bunu soyunma odasında yap, burada değil. 4-0 kazanıyorsun ve önümde dans ediyorsun.' demek isterdim."

Makalele, Ronaldinho'nun yanı sıra bu gibi birçok anısı olduğunu belirtti.

"Yalnız Ronaldinho değil. Bu futbol. Bazen karşınızdakine saygı duyması gerektiğini söylemelisiniz."

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