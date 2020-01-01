Claudio Bravo'dan Beşiktaş haberlerine tepki: Doğru haber yapın!

Manchester City'nin Şilili kalecisi Beşiktaş'a transfer olacağı iddialarına sert tepki gösterdi.

Beşiktaş'ın yeni kaleci adayları arasında gösterilen Claudio Bravo, ülkesinde siyah-beyazlı takıma gideceğini yazan CDF' e tepki gösterdi.

Tecrübeli kaleci, aynı zamanda Şili Ligi'nin de resmi yayıncısı olan CDF' in, "Bravo, Beşiktaş'ın yeni kalecisi olacak" şeklindeki haberine, "Neyin yeni kalecisi? Sürekli yanlış haber. Ekim ayından beri maç yayımlamadan abonelerinizden para alıyorsunuz! Saygı gösterin, doğru haber yapın!" şeklinde bir cevap verdi.

Bravo, bu sezon forması ile 16 resmi maça çıktı. Şilili kaleci, bu maçlarda kalesinde 16 gol görürken, 4 maçta ise kalesini gole kapatmayı başardı.