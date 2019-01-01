Claudio Borghi: Barcelona'nın hocası Gallardo olacak
Şu sıralar ülkesi Arjantin’de televizyon yorumculuğu yapan teknik direktör Claudio Borghi, İspanya’da manşetlere çıkan bir iddia ortaya attı.
Borghi yaptığı açıklamada River Plate’i çalıştıran Marcelo Gallardo’nun Barcelona’nın yeni hocası olacağını söyledi.
Bu iddia gerçeğe dönüşürse Gallardo teknik direktörlük kariyerinde ilk kez Avrupa deneyimi yaşamış olacak.
River Plate yalanlamıştı
Öte yandan River Plate’in sportif direktörü Enzo Francescoli daha önce yaptığı açıklamada Gallardo için Barcelona ile görüşmediklerini ve kendisiyle uzun yıllar daha çalışmak istediklerini dile getirmişti.
Gallardo’nun kulüpteki geleceğinin yıl sonunda belli olacağını da söyleyen Francescoli, “O her yıl sonunda bir değerlendirme yapar ve geleceği konusunda karar verir. Onun çalışma şekli budur. Vereceği her karara hazırlıklı olmak gerekiyor. Benim elimde olan bir şey yok” ifadelerini kullanmıştı.