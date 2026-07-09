Claude Leroy: Infantino, çok dilli bir aptal… Ve kendini Afrika’da bir tanrı sanıyor

Deneyimli Fransız teknik direktör Claude Leroy, “L’Équipe du Soir” programına konuk olduğu sırada Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA) Başkanı Gianni Infantino’ya sert bir saldırıda bulundu.

Bu eleştiri, ABD Başkanı Donald Trump’ın müdahalesi üzerine Amerikalı forvet Folarin Balogun’un cezasının kaldırılması kararının yol açtığı tartışmaların ardından geldi; oysa Fransız milli takımının yıldızı Michael Oulessi’ye verilen sarı kartın cezası ise kaldırılmadı.

Leroy, “Mesele sadece Dünya Kupası ile ilgili değil, aynı zamanda Afrika Uluslar Kupası ve Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) ile olan ilişkisi de söz konusu. Kendini Afrika Uluslar Kupası’nın kurtarıcı tanrısı olarak görüyor, ancak Avrupa Şampiyonası, Copa América veya Asya Kupası sırasında bunu yüzde bir oranında bile yapmaya cesaret edemez” dedi.

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İsviçreli yetkilinin Afrika kıtasına karşı tutumunu eleştiren O'Brien, sözlerine şöyle devam etti: "Tahtına oturmaya geliyor; devlet başkanına 'Gel, buraya otur, gel, oraya otur' diyen kişi o. Tüm madalyaları dağıtan da o."

Deneyimli teknik direktör, bu davranışın seçim hesaplarıyla hareket ettiğini düşünüyor ve şöyle diyor: “O, sadece birçok Afrika federasyon başkanının açgözlülüğünü kullanıyor, çünkü yaklaşan seçimde 54 oy olduğunu biliyor. Bu yüzden bu konuyu kullanıyor. Gelişim için çalışmıyor.”

Wenger nerede?

Leroy, Balougoun’un cezasının kaldırılmasına ilişkin tartışmalı kararın ardından FIFA’nın Dünya Futbol Geliştirme Direktörü Fransız Arsène Wenger’in tutumunu da sorguladı ve şöyle dedi: “FIFA’nın büyük teknik düşünürü Arsène Wenger’in ne düşündüğünü merak ediyorum… Donald Trump’tan gelen bir aramaya yanıt veren Gianni Infantino’nun tüm bu davranışları karşısında.”

78 yaşındaki teknik direktör, FIFA Başkanı’na yönelik sert eleştirilerine şöyle devam etti: “Bu adamın hâlâ FIFA’nın başında olmasına şaşırıyorum. Yaklaşan seçimlerde neredeyse tek aday olarak kabul edilmesini anlayamıyorum. Tek bir özelliği var, o da çok dilli olması. Ancak o, futbol için tehlikeli olan çok dilli bir aptal; bu spora hiçbir olumlu katkı sağlamadı ve herkesin gözünde şüphe uyandırdı.”

Ve sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün sokakta ya da arkadaşlar arasında insanların futboldan bahsederken şunu söylediklerini duyuyorsunuz: ‘Bunlar komplolar, biletleri istediğin gibi satabilirsin. Tek yapması gereken bir telefon etmek, Disiplin Kurulu ortadan kaybolur.’ Dünyadaki üst düzey profesyonel futbolun bugün yansıttığı imaj beni hayrete düşürüyor.”