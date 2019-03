Mark Clattenburg, unutamadığı Galatasaray anısını anlattı

İngiliz hakem Mark Clattenburg, Türk futbolseverleri överken, Galatasaray - Karpaty Lviv maçı öncesi yaşadıklarını unutmadığını açıkladı

Avrupa futbolunun en gözde hakemlerinden Mark Clattenburg, Sabah'tan Uğur Karakullukçu'ya açıklamalarda bulundu. Türk futbolu ve - rekabetine değinen Clattenburg, İstanbul'da yönettiği Galatasaray - Karpaty Lviv maçı öncesi yaşadıklarını unutamadığını söyledi. Clattenburg'un açıklamaları şöyle:

"TÜRKİYE'DE HERHALDE 'BEN ÖNEMLİ BİR İNSANIM' DİYE DÜŞÜNDÜM!"

" 'ye geldiğim her maç için heyecanlıydım. Türkiye'de taraftarlar fanatikler. Galatasaray'ın ilk maçını yönettiğimde Karpaty Lviv'le oynuyorlardı. Zemine bir bakayım diye çıktığımda stadyum çoktan dolmuştu, gözlerime inanamadım. Sokaklarda insanlar futbolu tutkuyla bağlıydı, hakemler olarak biz bunu severiz. Bu tutkuyu Türkler size verirler. Türk takımlarının maçlarını yönetmek her zaman bana keyif vermiştir. Büyük bir hakemin hayallerinden biri her zaman Galatasaray-Fenerbahçe gibi derbileri yönetmektir. Türkiye'de uçaktan indiğinizde tuvalete gitmelisiniz çünkü otelinize ulaşmanıza en az 3 saat var (gülüyor). Ayrıca otelimden Türk Telekom Stadı'na gittiğim seyahati de unutamıyorum. Polis eskortuyla gidiyorduk ama normal trafik yönünün tersindeydik! "Herhalde ben önemli bir insanım" diye düşündüm."

"CÜNEYT ÇAKIR İLE GURUR DUYMALISINIZ"

"Cüneyt Çakır iyi bir arkadaşım. Sadece arkadaş değil, iyi bir arkadaş diyorum. 2011'de 'da U-20 Dünya Kupası'nda ilk kez tanışmıştık, orada iyi bir dostluk kurduk. Cüneyt çok güçlü bir hakem. Galatasaray-Fenerbahçe gibi bir derbiyi yönetebilmek için zaten güçlü olmalısınız. Türk hakemliğini taşıdığı yer ortada. Ülkenize gittiğinizde eleştirilecek misiniz? Yüzde 100. Beni de Premier Lig'de eleştirirlerdi. Geriye döndüğünüzde Dünya Kupaları, Şampiyonlar Ligi finali görüyorsanız Cüneyt'le gurur duymalısınız. Ben bıraktıktan sonra Premier Lig taraftarları, "Mark bari sen geri dön" diyorlar. (Gülüyor) Ayrıldığınızda insanlar sizi özlüyor."

"HAKEM TRANSFERİ KESİNLİKLE OLACAK"

"Oyunun geleceğinde hakemlerin başka liglerle kontrat yapmaları kesinlikle olacak. Hakemliğin gelişimi için durum uygun. Federasyonların hepsinde maddi imkânlar yok ama kulüpler en iyisini talep ediyor. Bir süre sonra kaliteli hakemleri liglerine kazandırmak için çaba sarf eden federasyonlar olacak. Oyuncular gibi... Hakemler adeta unutulmuşlardı. Hep oyunculara, daha sonra da teknik adamlara odaklanıldı ama hakemler de bu oyunun bir unsuru. Hakemlik kendi içinde büyüyecek çünkü hep daha iyiye talep var."