Portekizli teknik direktörü Jose Mourinho yönetimindeki Real Madrid, La Liga lideri Barcelona ile arasındaki farkı 3 puana indirdikten sonra, gelecekte büyük zorluklarla mücadele etmeye devam ediyor.

Real Madrid, geçtiğimiz pazar günü İspanya Ligi'nin onuncu haftasında Camp Nou'da oynanan El Clasico'da Barcelona'yı 2-1 yenmişti.

"Mundo Deportivo" gazetesi, yılın son milli ara dönemini önceleyen bu haftanın, Kraliyet takımı için yalnızca altı gün içinde deplasmanda üç maça (Racing Santander, AEK Atina ve Valencia) sahne olacağını belirtti.

Yolculuk önümüzdeki pazar günü saat 16.15'te Santander'de başlayacak, 4 Kasım çarşamba günü saat 18.45'te Atina'da sürecek ve 7 Kasım cumartesi günü saat 21.00'de Mestalla'da sona erecek.

Jose Mourinho, haftalardır bu fikstürü adil olmayan olarak nitelendiriyordu; çünkü en azından Valencia maçının pazar gününe programlanabileceğini ve bunun Real Madrid'e ekstra bir dinlenme günü kazandıracağını düşünüyordu.

Katalan gazetesi, Portekizli teknik direktörün haklı bir bakış açısına sahip olduğunu, ancak kulübünün turnuvanın bu on ikinci haftasındaki deplasman maçının programlanmasını İspanya Ligi Birliği'nden (La Liga) kendisinin istediği gerçeğini göz ardı ettiğini; bunun da kendi stadında bir Amerikan Futbolu Ligi (NFL) maçına ev sahipliği yapmanın ticari çıkarlarından kaynaklandığını ekledi.

Bununla birlikte, Real Madrid'in karşı karşıya olduğu zorluk, bu sezonun en iyisi olan ve kendilerini Şampiyonlar Ligi'nde iyi bir konuma (dört maçta tam puanla, yani 9 puanla dördüncü sıra) taşıyan ve İspanya Ligi'nde daha fazla gerilememelerini sağlayan yenilgisiz beş maçlık serisini sürdürmektir.

Gerçekten de, şimdiden yıl sonuna kadar Kraliyet takımı, yaklaşan maçların çoğunda kazanmak için en güçlü aday konumunda; bunun istisnası ise, 9 Aralık'ta Londra'da Premier Lig şampiyonu Arsenal'e karşı oynanacak olan yılın son Avrupa maçı olacak.



