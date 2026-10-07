Clasico'yu yönetmeye en yakın hakem belli oldu: Madrid basını ona karşı kampanya başlattı

İspanyol spiker Roberto Gomez, 25 Ekim Pazar günü İspanya La Liga'nın onuncu haftasında Barcelona ile Real Madrid arasında "Camp Nou" sahasında oynanacak El Clasico karşılaşmasını yönetecek hakemin ismini açıkladı.

Roberto Gomez, Marca radyosundaki "La Terbo" programında El Clasico maçını Hernandez Hernandez'in yöneteceğini duyurdu. Programın sunucusu Raul Varela ise bu habere anında şu sözlerle tepki verdi: "Peki, bu kötü bir haber."

Real Madrid kampına yakın olarak bilinen "Marca" gazetesinin aktardığına göre spiker şakayla karışık şöyle konuştu: "Şimdi bunu engelleme kampanyası başlıyor, peki, yarın belki Fran Soto olur..." Bu sözleriyle, sunucunun görüşü nedeniyle hakemin değişme ihtimaline işaret etti.

Varela ise Hernandez Hernandez'in Barcelona-Real Madrid maçını yönetmesine ilişkin çekincelerini şu sözlerle açıkladı: "Bir hakem olarak hoşuma gitmiyor, El Clasico maçlarındaki geçmişi de hoşuma gitmiyor. Bunun kesinlikle gereksiz olduğunu düşünüyorum. Bence bu yanlış bir karar." Roberto Gomez buna şu sözlerle karşılık verdi: "Az önce işi batırdın."

Roberto Gomez ona başka hakemleri sorduğunda, Varela kendi görüşüne göre İspanya La Liga'nın en önemli maçını yönetmeye daha uygun birkaç isim önerdi ve şunları söyledi: "Örneğin Martinez Munuera'yı tercih ederim. Bu hakemi çok seviyorum." Ayrıca "iyi bir insan ve iyi bir hakem" olarak tanımladığı De Burgos Bengoetxea'nın da adını zikretti.







