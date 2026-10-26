Real Madrid, dün Camp Nou'da El Clasico karşılaşmasını Barcelona karşısında 2-1 kazanarak olağanüstü bir gece yaşadı. Ancak maç sırasında en önemli yıldızlarından birinin sakatlanması nedeniyle beyaz takımın sevinci endişesiz geçmedi.

Şimdi tüm gözler, kas ağrıları nedeniyle sahayı terk eden Uruguaylı Federico Valverde'nin fiziksel durumuna çevrildi. Yarın salı günü Valdebebas tesislerinde yapılması planlanan tıbbi tetkiklerin sonuçları bekleniyor.





İspanyol "Marca" gazetesinegöre, Real Madrid'in kaptanı maçın ilk yarısında kas ağrıları hissetti, ancak Denzel Dumfries onun yerine oyuna girme ihtimaline karşı ısınma çalışmalarına başlamasına rağmen oyuna devam etmekte ısrar etti.

Valverde, fiziksel durumu kendisini sahadan çıkmaya zorlayana kadar, yaklaşık ikinci yarının ortasına kadar sahada kaldı ve 40 dakikadan fazla bir süre kendini zorladı.

Gazeteye göre bu ayrıntılar, sakatlığın niteliğine dair çelişkili işaretler taşıyor; zira oyuncunun oyuna devam edebilmesi, sakatlığın başlangıçta ciddi olmadığı anlamına gelebilir, ancak ağrılara rağmen oyuna devam etmesi buna karşılık sakatlığın kötüleşme ihtimaline dair endişeleri gündeme getiriyor.

Valverde'nin, sakatlığın ciddiyetini belirlemek ve sahalardan uzak kalmasını gerektirecek bir döneme ihtiyaç duyup duymayacağını öğrenmek amacıyla yarın Valdebebas'ta tıbbi tetkiklerden geçmesi bekleniyor.

Oyuncunun, sağ bek mevkiinde yeniden parlamasının ardından Real Madrid kadrosunda üstlendiği büyük rol ve takımın son maçlarında yaşadığı iyileşmede etkili unsurlardan biri haline gelmesi göz önüne alındığında, durumun hassasiyeti daha da artıyor.

Real Madrid'in teknik direktörü José Mourinho, Valverde'nin sakatlığına rağmen oyuna devam etmekteki ısrarını övdü ve sahada bulunduğu süre boyunca elinden gelen her şeyi yaptığını vurguladı.

Portekizli teknik adam maçın ardından şunları söyledi: "Konuşmayı ihmal etmek istemediğim bir isim daha var, o da sakat halde 40 dakikadan fazla oynayan Valverde. Sakatlandı, ama devam etmek ve sınırlarını sonuna kadar zorlamak istedi, sahada bulunduğu süre boyunca elinden gelen her şeyi ortaya koydu."

El Clasico'daki zafer sarhoşluğu ile kaptanının durumuna ilişkin endişeler arasında Real Madrid, geleneksel rakibine üstünlük sağladığı gecenin önümüzdeki dönemde en önemli unsurlarından birinin kaybına dönüşmemesi umuduyla tıbbi tetkiklerin sonuçlarını bekliyor.