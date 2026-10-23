Clasico'ya yetişecek mi? Barcelona yıldızının iyileşme sürecinde yeni gelişme

Barcelona'nın savunma oyuncusu Jules Koundé, Real Madrid ile oynanacak maça iki gün kala grup çalışmalarından uzak bir şekilde antrenmanlarını sürdürüyor. Bu nedenle El Clasico'da sahaya çıkma ihtimali büyük ölçüde tehlikeye girmiş durumda.

Sport gazetesi, Jules Koundé'nin sol ayak bileğindeki burkulmadan iyileşme sürecini takip etmek amacıyla bireysel olarak çalışmaya devam edeceğini aktardı.

Koundé'nin bugün cuma günü sahaya çıkıp düzenli koşu antrenmanları yapması ihtimal dışı değil, ancak takımla birlikte yapılacak antrenmana katılması planlanmıyor.

Yarınki antrenman belirleyici olacak, fakat Koundé'nin El Clasico'ya yetişmesi konusundaki göstergeler şu an için doğal olarak olumlu değil.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Bu durum, Koundé'nin El Clasico için Barcelona kadrosunda yer alıp almayacağına dair büyük şüpheler yaratıyor. Kulüpte, henüz kesin olarak katılımı tamamen elenmese de, Koundé'nin maça yetişmesinin son derece zor olduğu düşünülüyor.

Maça iki gün kala Koundé'nin grup çalışmalarından uzak bir şekilde antrenmanlara devam etmesi, kadroda yer alma şansını büyük ölçüde azaltıyor.

Fransız savunma oyuncusu iyileşmek için çalışmalarını sürdürüyor, ancak hazır olması durumunun gidişatına bağlı olacak ve bu göstergeler şu an için iyimserliğe izin vermiyor. Henüz hesaplardan çıkarılmış değil, fakat Flick'in gelecek pazar günü ona güvenebilme ihtimali zaman ilerledikçe daha da zorlaşıyor gibi görünüyor.

İlk 11'de yer alması ise şimdilik daha az olası görünüyor. Pau Cubarsí Paris Saint-Germain karşısında istisnai bir maç çıkarmış, bu maçta bir gol atmış ve genç futbol kariyerinin en iyi performanslarından birini sergilemişti. Onun performansı, Flick'e sağ bek mevkisini doldurmak için güvenilir bir seçenek sunuyor.

Alman teknik direktör ayrıca, fiziksel sorunlar yaşayan oyuncularla gereksiz yere risk almak istemediğini de gösterdi. Sezon uzun ve bir oyuncunun dönüşünü aceleye getirmek, çok daha uzun süre sahalardan uzak kalmasına yol açabilir.

Sonuç olarak son söz, Koundé'nin fiziksel durumuna ve iyileşme sürecini riske atacak herhangi bir karar almayacak olan teknik ekibe ait olacak.