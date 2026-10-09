Amerika Birleşik Devletleri'ndeki futbolseverler, 25 Ekim Pazar günü oynanması planlanan Barcelona-Real Madrid maçını "ABC" kanalı üzerinden ücretsiz izleyebilecek. Bu adım, İspanya Ligi'nin ülke sınırları dışındaki yayılımını güçlendirirken, İspanya'daki seyirciler karşılaşmayı takip edebilmek için ücretli televizyon aboneliğine ihtiyaç duymaya devam edecek.

İspanyol "Sport" gazetesine göre, El Clásico'nun "ABC" üzerinden yayınlanması, kanalın ve "ESPN" kanalının sahibi olan "Walt Disney" şirketinin İspanya Ligi'nin Amerika pazarındaki izlenme kapsamını genişletme yönelimi çerçevesinde geliyor; zira "ESPN", müsabakanın yayın haklarına 2028-2029 sezonuna kadar sahip bulunuyor.

"ABC", maçın başlamasından önce bir saatlik hazırlık programı ayıracak. Maç ayrıca "ESPN" üzerinden İngilizce ve İspanyolca olarak da takip edilebilecek.

Kanalın potansiyel izleyici kitlesi yaklaşık 128 milyon haneye ulaşıyor; bu da karşılaşmaya, spor platformuna aboneliği olmayan izleyicilere erişim fırsatı tanıyor.

Maç, "Spotify Camp Nou" stadyumunda, Amerika Birleşik Devletleri'nin doğu kıyısında saat 16.00'da, batı kıyısında ise öğleden sonra saat 13.00'te oynanacak.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Buna karşılık maç, İspanya içinde "DAZN" platformu üzerinden ücretli abonelik sistemiyle yayınlanacak. Bu farklılık, El Clásico'nun büyük pazarlama değerine rağmen yayın haklarının pazarlar arasındaki dağılımının yapısını yansıtıyor; öyle ki El Clásico, Barcelona ve Real Madrid'in popülerliği ile Lamine Yamal ve Kylian Mbappé gibi oyuncuların yıldızlığı sayesinde dünya çapında ilgi görüyor.