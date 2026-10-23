Barcelona teknik direktörü Hansi Flick, José Mourinho karşısında yeni bir mücadeleye hazırlanıyor. Alman teknik adam, iki hocanın bir araya geldiği tek karşılaşmada Portekizli meslektaşına üstünlük sağlamıştı. Üstelik son on yılda ligler kazandıkları şampiyonluk sayıları arasındaki büyük fark, beklenen El Clasico öncesinde Barcelona taraftarlarına olumlu sinyaller veriyor.

Flick, geçtiğimiz salı günü Luis Enrique karşısındaki ilk galibiyetini elde etmeyi başaramamıştı; zira karşısında iki kez kaybedip bir kez de berabere kalmıştı.

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre, yaklaşan El Clasico, Alman teknik adam ve oyuncuları için Paris'teki mağlubiyetin rövanşını alma fırsatı olmanın yanı sıra, İspanya Ligi'nde ebedi rakipleriyle aradaki farkı 9 puana çıkarma imkânı da sunuyor.

Barcelona teknik direktörü, teknik adamlık kariyerinde José Mourinho ile ikinci kez karşı karşıya gelecek. Flick, aralarındaki tek önceki karşılaşmayı kendi lehine sonuçlandırmayı başarmıştı. Söz konusu maç, Flick'in Niko Kovac'ın yerine birkaç hafta önce göreve geldiği dönemde Bayern Münih'i çalıştırdığı 11 Aralık 2019 tarihine dayanıyor. Mourinho ise o dönemde Mauricio Pochettino'nun görevden alınmasının ardından kısa süre önce Tottenham'ın başına geçmişti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Alman ekibi o maçı 3-1 kazanmıştı. Bayern Münih'i 14. dakikada Kingsley Coman öne geçirmiş, 6 dakika sonra ise Ryan Sessegnon beraberliği sağlamıştı.

İlk yarı bitmeden Thomas Müller ev sahiplerini yeniden öne geçirmiş, ikinci yarıda ise eski Barcelonalı Brezilyalı Philippe Coutinho attığı dördüncü golle skoru belirlemişti.

Bu zafer, Bayern Münih'in grup aşamasında tam puanla ilerlemesini sağlamış, ekip daha sonra Lizbon'da Şampiyonlar Ligi şampiyonluğuna ulaşmıştı.

El Clasico'da ezici bir karne

Bununla bağlantılı olarak Flick, El Clasico maçlarında neredeyse kusursuz bir karneye sahip. 7 karşılaşmada 6 galibiyet elde etti; bunlar İspanya Ligi maçlarını, La Cartuja stadındaki İspanya Kral Kupası finalini ve Suudi Arabistan'daki iki İspanya Süper Kupası finalini kapsıyor.

İki teknik adam arasındaki önceki karşılaşma ve Flick'in Real Madrid karşısındaki dikkat çekici karnesi bir yana, Barcelona taraftarlarının iyimserliğini pekiştiren bir başka istatistik öne çıkıyor; bu da her iki teknik adamın son on yılda kazandığı lig şampiyonluklarıyla ilgili.

Flick'in lig şampiyonluklarında 4 kupası bulunuyor; Bayern Münih ile 2019-2020 ve 2020-2021 sezonlarında Almanya Ligi'nde iki, 2024-2025 ve 2025-2026 sezonlarında ise İspanya Ligi'nde iki kupa kazandı. José Mourinho ise aynı dönemde herhangi bir lig şampiyonluğu elde edemedi.

Portekizli teknik adamın şampiyonluk yaşadığı son lig kupası ise, Chelsea'yi Premier Lig şampiyonluğuna taşıdığı 2014-2015 sezonuna dayanıyor.



