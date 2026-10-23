Gerard Martin, Barcelona ile olgunlaşma sürecinin yeni bir sayfasını yazdı. Yüzde 100 hazır olmamasına rağmen, bu sezon Avrupa'daki en zorlu sınav olan Paris Saint-Germain karşısında Parc des Princes'te kendisini ilk on birin değişmez ismi olarak kabul ettirdi.

Bu parlak performansın hikâyesi La Cartuja Stadı'nda başladı. Genç savunmacı sahayı terk etmek zorunda kaldı ve tıbbi muayenelerde kas yaralanması tespit edilmemesine rağmen, bir hafta içinde iki maç baskısı teknik ekip içinde bir endişe ve ihtiyat hâli yarattı.

Hansi Flick ve sağlık ekibi, Paris maçından önceki son ana kadar oyuncunun forma giyip giymeyeceği kararını değerlendirdi; oyuncunun ısrarı ve bağlılığı durumu çözerek ona ilk on birde yer kazandırdı.

Parc des Princes'te bir destan

İspanyol "Mundo Deportivo" gazetesine göre Gerard, formunun tam olmamasına ve bazı ağrılar çekmesine rağmen, iki kez Avrupa şampiyonu olan takım karşısındaki mücadeleyi kaçırmayı reddetti.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Barcelona, sonunda kaybettiği güçlü bir maç ortaya koydu, ancak parlak nokta kıtanın en rekabetçi maçlarından birinde ışıldayan savunmacısının performansıydı; yalnızca iki buçuk sezonda dünya futbolunun en zorlu sahnelerinde oynama tecrübesini edindiğini kanıtladı.

Rakamlara gelince, Gerard aşılmaz bir duvardı: Dünyanın en güçlü hücum hatlarından biri karşısında maçı 14 top kapma ile tamamladı, topu yalnızca bir kez kaybetti, 4 sektirmeye sahip oldu ve iki faul kazandı.

Daha da önemlisi, gazeteye göre yerde ve havada girdiği tüm ikili mücadeleleri kazandı ve yüzde 92 isabet oranıyla 58 pas tamamlayarak savunmada ve hücumda eksiksiz bir performans sergiledi.

Real Madrid karşısında altıncı sınav

Şimdi Barcelona, bu sezonun ilk El Clásico'su öncesinde son saatlerine giriyor ve beklenmedik bir sürpriz olmadığı sürece Gerard Martin pazar günü yeniden ilk on birde olacak.

Bu, savunmacının yalnızca üç sezonda ezeli rakibi Real Madrid ile karşı karşıya geleceği altıncı maç olacak; bu rakam teknik direktörlerin ona olan güveninin boyutunu özetliyor.

Onun son karşılaşması, geçen sezon fiilen şampiyonluğu belirleyen maçta, 10 kritik dakika forma giydiği an oldu. Unutulmaz performansı ise, Brezilyalı Rodrygo'nun tehlikesini tamamen etkisiz hâle getirmeyi başardığı İspanya Kral Kupası finalinde Real Madrid karşısında gelmişti.

Hak edilmiş bir yenileme: Azmin ödülü

Bu şaşırtıcı gelişme, spor yönetiminin ofislerinde fark edilmeden geçmedi. Yalnızca iki yıl içinde A takımla 100 maç barajını aşan Gerard Martin, Flick'in projesinin temel taşlarından biri hâline geldi.

Kulüp kaynaklarına göre, spor direktörü Deco kulis arkasında, oyuncuya gözle görülür ilerlemesi ve bağlılığı karşılığında bir ödül olarak yeni bir sözleşme sunmak üzere çalışıyor. Savunmacının imzaladığı son sözleşme Ocak 2025'te olup 2028 yılına kadar uzanıyordu, ancak yönetim, şu anda ortaya koyduğu performansın, Barcelona'nın savunma geleceğinin direklerinden biri olarak konumunu yansıtan yeni bir sözleşmeyi hak ettiğini düşünüyor.



