Real Madrid taraftarı, meşhur Negreira davasında Barcelona'ya karşı yürüttüğü kampanyayı tırmandırdı ve İspanyol futbolunun sınırlarını aşan bir mesaj vermek için Şampiyonlar Ligi karşılaşmasını fırsat bilerek, Barça'yı çevreleyen şüphe dosyasını Avrupa sahnesinde canlı tutma isteğine işaret etti.

Leipzig maçının ikinci yarısında Santiago Bernabéu tribünlerinde İngilizce yazılmış bir pankart açıldı. Pankartta "Negreira davasında cezasızlık yok" ifadesi yer alıyordu. Bu adım, kraliyet kulübü taraftarlarının duruşunu İspanya dışındaki futbol kamuoyuna iletmeyi amaçlıyordu.

Pankart belirgin bir ilgi gördü; televizyon yayın kameraları pankartı aktardı, ayrıca stadyumdaki dev ekranlarda da göründü, böylece dairesel tribün çevresi boyunca 360 derecelik bir açıyla izlenebildi. Madrid merkezli "AS" gazetesine göre, pankartın görünmesi, Barcelona'ya ve İspanyol futbolundaki yetkililere yönelik taraftar tezahüratlarıyla aynı zamana denk geldi.

Katalan "Sport" gazetesi, pankartı net bir şekilde gösteren bir video klibi "X" üzerinden paylaştı.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Taraftarlar, aralarında "Laporta ödemeye devam ediyor", "Tebas derhal istifa et" ve "Barcelona: yolsuzluk" gibi sloganların bulunduğu tezahüratlar yaptı; ayrıca İspanyol Federasyonu'nu yolsuzlukla suçlayan sloganlar ile "Negreira hâlâ hakemlik yapıyor" ifadesini taşıyan başka tezahüratlar da bu tartışmalı dava zemininde yeni bir taraftar tırmanışıyla dile getirildi.

Pankart ve protesto tezahüratları yaklaşık 5 dakika sürdü; ardından Arda Güler'in Real Madrid'in ikinci golünü kaydetmesiyle eş zamanlı olarak toplandı. Böylece karşılaşmanın tanık olduğu en dikkat çekici taraftar mesajlarından biri sona ermiş oldu.

Bu adım, kulübün dosyayı aynı zamanda Avrupa Futbol Federasyonu "UEFA" önüne de taşımasının ardından, Real Madrid'in davaya ilişkin hamleleri bağlamında geliyor; amaç ise davayı İspanya dışındaki futbol kurumlarının ilgi alanı içinde tutmak.