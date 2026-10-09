İspanyol hakem Alejandro Hernández Hernández'in Barcelona ile Real Madrid arasında oynanacak önümüzdeki El Clasico karşılaşmasını yönetmek üzere seçilmesi, 25 Kasım'da "Spotify Camp Nou" stadında oynanması planlanan maça üst üste üçüncü sezon atandığını ortaya koyan raporların ardından erken bir tartışma yarattı.

Barcelona'ya yakınlığıyla bilinen Katalan "Mundo Deportivo" gazetesinde yayımlanan bir görüş yazısında gazeteci Xavier Bosch, hakemin isminin beklenen karşılaşmadan uzun haftalar önce neden sızdırıldığını sorguladı. Özellikle İspanya La Liga müsabakalarının devam etmesi ve El Clasico öncesinde önemli maçların bulunması, bunların başında da Barcelona'nın Getafe ve ardından Real Betis ile oynayacağı karşılaşmaların yer alması nedeniyle, seçimin açıklanma zamanlamasının şaşkınlık yarattığını belirtti.

Ayrıca "her zaman taraflı" olarak nitelendirdiği Real Madrid kanalından beklenen tepkiden de söz etti; bu kanal, Real Madrid'e zarar verdiğini düşündüğü hakem kararlarına ait görüntüleri yayınlamayı alışkanlık haline getirmişti.

Barcelona'nın unutamadığı hakem anıları

Yazı, Barcelona taraftarlarının, Katalan takımının geçtiğimiz iki sezonda ikisinde de ezeli rakibini yenmesine rağmen, İspanyol hakemin yönettiği son iki El Clasico maçının anılarını hızla hatırladığına değindi.

Gelecek maçlar BAR La Liga 16:00 RMA

Yazar, iki takımın Hansi Flick'in ilk sezonundaki karşılaşmasına dikkat çekti. Barcelona, Montjuïc'teki "Lluís Companys" stadında İspanya La Liga şampiyonluğunu kesinleştirmeye yakınken, bazı hakem kararları geniş çaplı tartışmalara yol açtı; bunların başında Aurélien Tchouaméni'ye yapılan el teması nedeniyle penaltının verilmemesi ve ayrıca Ferran Torres'in golünün iptal edilmesi geliyordu. Yazıya göre maç Barcelona'nın 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

Real Madrid de kendi El Clasico anılarını hatırlıyor

Buna karşılık yazı, Real Madrid taraftarlarının geçen sezonki, Barcelona'nın 2-0 kazandığı karşılaşmaya dair farklı anılar taşıdığına işaret etti.

Yazar, artık takımın kadrosunda yer almayan iki oyuncunun, Marcus Rashford ve Ferran Torres'in golleriyle gelen bu galibiyetin, Barcelona'ya İspanya La Liga şampiyonluğunu kendi taraftarları önünde ve geleneksel rakibi karşısında kutlama fırsatı verdiğini belirtti. Yazı, bu tabloyu Real Madrid ve o dönemki teknik direktörü Álvaro Arbeloa için acı bir darbe olarak nitelendirdi.

Yazar yazısını, Hernández Hernández'in El Clasico karşılaşmalarındaki önceki kararlarına eşlik eden tartışmalar göz önüne alındığında üst üste üçüncü sezon neden seçildiğini ve erken atanmasının sezonun en önemli maçlarından biri öncesinde gerginliği artırıp artırmayacağını sorgulayarak tamamladı.