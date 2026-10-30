Real Madrid'in ezeli rakibi Barcelona'nın kalesinde elde ettiği değerli galibiyetin ardından, başkent ekibi aldığı büyük moral desteğini değerlendirmeyi ve olumlu sonuçlar serisini sürdürmeyi hedefliyor. Ancak El Clasico galibiyetinin sevinci bazı endişelerden de uzak kalmadı; takımın en önemli direklerinden biri, bir sonraki karşılaşmada forma giymesini engelleyebilecek bir sakatlık yaşadı.

Real Madrid, önümüzdeki pazar günü Racing Santander'e konuk olarak İspanya La Liga mücadelelerine geri dönmeye hazırlanıyor. Bu maç, milli ara öncesinde deplasmanda oynayacağı üç ardışık karşılaşmanın ilki olacak.

Portekizli teknik direktör José Mourinho'nun öğrencileri, Camp Nou'daki Barcelona karşılaşmasında dikkat çekici bir performans sergiledi ve kendilerine önemli bir moral desteği sağlayan bir galibiyetle sahadan ayrıldı. Ancak Uruguaylı Federico Valverde'nin durumu takımın bir sonraki maça hazırlıklarının üzerine gölge düşürdü.

İspanyol "Marca" gazetesine göre, Valverde, Barcelona karşılaşmasının ilk yarısının büyük bir bölümünü rahatsızlık hissederek oynadıktan sonra, ikinci yarıda sahayı terk etmesine neden olan sakatlığın ağrılarını hâlâ çekiyor.

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Orta saha oyuncusunun durumu son saatlerde kademeli olarak düzelme gösterdi, ancak henüz tamamen iyileşmiş değil. Bu durum, maça yetişebilmesine dair olumlu işaretler bulunmasına rağmen, Racing Santander karşısındaki durumunu şüpheli kılıyor.

Valverde, sakatlıktan iyileşmek için uyguladığı rehabilitasyon programı kapsamında Valdebebas tesislerinde özel bireysel antrenmanlar yaptı. El Sardinero Stadı'nda Racing Santander karşısında forma giyip giyemeyeceğinin belirlenmesi için yarınki antrenmanlarda son bir teste tabi tutulacak.

Real Madrid'in teknik heyeti, kadro içindeki büyük önemi ve Mourinho'nun tam fiziksel hazırlığına kavuşmaması halinde onu riske atmaktan kaçınma isteği göz önünde bulundurularak, Uruguaylı oyuncunun durumunu temkinli bir şekilde ele alıyor.

Rakamlar, bu sezon Valverde'ye olan bağımlılığın boyutunu ortaya koyuyor; zira başkent ekibinin birinci kaptanlık pazubandını taşıyan orta saha oyuncusu, farklı kulvarlardaki 13 maçta 1071 dakika sahada kaldı.

La Liga'da ise şimdiye kadar oynanan on haftanın tamamında ilk on birde yer aldı ve toplam oynadığı dakika 801'e ulaşarak, teknik heyetin planlarında en çok yer alan ve en etkili unsurlardan biri haline geldi.

Güler ve Courtois hakkında iç açıcı haberler

Öte yandan, antrenmanlar Mourinho için olumlu haberler getirdi; Türk Arda Güler ve Belçikalı Thibaut Courtois normal bir şekilde çalışmalara katıldı.

Courtois, kendisini Barcelona karşılaşmasından uzak tutan grip rahatsızlığından birkaç gün önce iyileşmişti ve takım antrenmanlarına geri dönerek bir sonraki maçta kadroya dönmeye aday hale geldi.

Güler de normal bir şekilde antrenman yaptıktan sonra hazır hale geldi ve Racing Santander karşısında beklenen mücadele öncesinde teknik heyete ek seçenekler sundu.

Mourinho'nun hesapları Racing Santander maçıyla sınırlı değil; zira Real Madrid'i, özellikle deplasmanda üç ardışık maç oynaması göz önüne alındığında, oyuncuların fiziksel durumunun temkinli bir şekilde ele alınmasını gerektiren yoğun bir hafta bekliyor.

Başkent ekibi yolculuğuna önümüzdeki pazar günü Racing Santander karşılaşmasıyla başlıyor, ardından 4 Kasım'da AEK ile karşılaşmak için Yunanistan'ın başkenti Atina'ya gidiyor, deplasman maçları serisini ise 7 Kasım Cumartesi günü Mestalla Stadı'nda Valencia'ya konuk olarak tamamlıyor.

Bu ardışık karşılaşmalar, teknik heyete oyuncuların fiziksel yükünü dikkatli bir şekilde yönetme ve özellikle milli aranın yaklaşmasıyla birlikte temel unsurların tükenmesini önleme zorunluluğu getiriyor.

Barcelona karşısındaki galibiyetin üzerine inşa etme isteği ile en önemli silahlarından birini kaybetme korkusu arasında, Real Madrid, Valverde'nin son testini bekliyor. Bu test, Uruguaylı orta saha kaptanının takımın yoğun fikstüründeki yerini sürdürüp sürdüremeyeceğini, yoksa Mourinho'nun sakatlığın ağırlaşmasını önlemek için onu dinlendirmek zorunda kalıp kalmayacağını belirleyecek.