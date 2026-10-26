Barcelona'nın Portekizli defans oyuncusu Joao Cancelo, El Clasico'nun ardından kendisini ve takım arkadaşlarını savunarak sert ve meydan okuyan bir mesaj verdi; takımın daha güçlü döneceğini vurguladı.

Barcelona, ezeli rakibi Real Madrid'e kendi sahasında 2-1 mağlup olmuştu. Çok sayıda tartışmaya sahne olan bu karşılaşma, La Liga mücadelesinde Barcelona ile Real Madrid arasındaki farkı, ilk takım lehine 3 puana indirdi.

Samimiyet ve gerçekçilikle öne çıkan açıklamalarında Cancelo, bu sürçmeyi aşmanın tek silahının özgüven olduğunu vurgulayarak şunları söyledi: "Kendimize olan güvenimizi korumalıyız; bu, profesyonel futbolcu olmanın bir parçası ve yaptığımız mesleğin doğasında var."

Portekizli milli oyuncu, taraftarların ve medyanın tepkilerindeki sert dalgalanmalar nedeniyle Barcelona oyuncularının yaşadığı muazzam psikolojik baskılardan söz ederek şunları ekledi: "Karşılaştığımız baskının boyutunu çok iyi biliyoruz. Kaybettiğimizde eleştirilere maruz kalıyoruz, kazandığımızda ise herkes bize tanrılarmışız gibi davranıyor. Ama futbol bu, bununla başa çıkmak zorundayız."

Cancelo, Katalan ekibinin soyunma odasındaki havanın hâlâ sağlam olduğunu ve rotayı düzeltmek için büyük bir ciddiyetle çalışmanın sürdüğünü vurgulayarak şöyle açıkladı: "Ben ve tüm takım arkadaşlarım her gün çok sıkı çalışıyoruz, antrenmanlarda son derece yüksek bir kalite var."

Barcelonalı defans oyuncusu, açıklamalarını Barcelona taraftarlarına yönelik bir güvence mesajıyla tamamladı; taraftarlarla barışmak ve galibiyet temposunu yeniden yakalamak için önümüzdeki maçta güçlü bir tepki vereceklerine dair söz verdi: "Bu yüzden önümüzdeki maçta güçlü bir tepki göstereceğimizden ve galibiyeti elde etmeye çalışacağımızdan kesinlikle eminim."



