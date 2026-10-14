Suudi Arabistan Krallığı'nın son saatlerde yaşadığı gelişmelerin ardından, ülkedeki spor etkinliklerine yönelik ertelemeler devam etti.

Suudi Arabistan Krallığı Genel Eğlence Kurumu Başkanı Müsteşar Türki Al Şeyh, dünyanın en büyük tenis yıldızlarını bir araya getirecek olan "Six Kings Slam" turnuvasının ertelendiğini açıkladı.

Turnuvanın Suudi Arabistan'da 21-24 Ekim tarihleri arasında düzenlenmesi planlanıyordu; ancak Riyad Sezonu'ndan yapılan açıklamada, organizasyonun önümüzdeki 27-30 Aralık tarihleri arasında yapılacağı duyuruldu.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Riyad Sezonu, bu ayın 21, 22 ve 24 Ekim günlerinde düzenlenmesi planlanan dünya tenis turnuvası "Six Kings Slam"in üçüncü edisyonunun önümüzdeki 27-30 Aralık tarihlerine ertelendiğini açıklar."

Açıklamada, "Bu karar, turnuvanın düzenlenmesine ilişkin hazırlıkların sürekli olarak gözden geçirilmesi ve ilgili taraflarla koordinasyon çerçevesinde, taraftarların beklentilerine uygun ve turnuvanın dünya çapındaki konumunu yansıtan bir spor deneyimi sunulmasını güvence altına almak amacıyla alınmıştır" denildi.

Açıklamada ayrıca şöyle denildi: "Bu karar, Riyad Sezonu'nun spor etkinliklerini en yüksek standartlara uygun şekilde sunma hassasiyetinden yola çıkılarak; turnuvanın düzenlenmesiyle ilgili organizasyonel ve lojistik zorluklar ile bunların seyirciye sunulacak deneyimin kalitesi üzerinde yaratabileceği etki incelendikten sonra alınmıştır."

Açıklama şöyle tamamlandı: "Riyad Sezonu, tüm oyunculara, paydaşlara ve Krallık içinden ve dışından tüm tenis tutkunu taraftarlara süregelen ilgileri için takdirlerini sunar; dünya standartlarında, seyircinin beklentilerini karşılayan spor deneyimleri sunma taahhüdünü yineler ve beklenen deneyimin arzu edilen şekilde sunulmasını güvence altına almak üzere turnuvayı yeni tarihinde ağırlamak için hazırlıklarını sürdürdüğünü belirtir."

Ancak Katalan "Mundo Deportivo" gazetesi, turnuvanın yeni tarihinin karşı karşıya kalabileceği yeni bir krizi ortaya koydu; zira bu tarih, oyuncuların Avustralya Açık Tenis Turnuvası'na katılım hazırlıklarıyla çakışıyor.

Bu erteleme, özellikle turnuvanın Avustralya Açık'ın başlamasından yalnızca iki hafta önce düzenlenecek olması nedeniyle, bazı oyuncuların yeni tarihte turnuvaya katılmaktan özür dilemesine yol açabilir.

Hatırlanacağı üzere, mevcut gelişmeler nedeniyle futbolda da bazı ertelemeler yaşandı; bunların en dikkat çekeni, yarın perşembe günü oynanması planlanan Al Ahli ile Al Nassr arasındaki El Clasico maçının önümüzdeki mart ayına ertelenmesi oldu.