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FC Barcelona v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Çeviri:

Clasico'daki acı dolu gecenin ortasında Barcelona'ya sevindirici haber

Barcelona - Real Madrid
Barcelona
Real Madrid
La Liga
F. de Jong
İspanya
Hollanda

Nedir?

Hollandalı Frenkie de Jong, 155 gün süren bir aranın ardından Barcelona ile sahalara döndü. Teknik direktör Hansi Flick, oyuncuyu İspanya Ligi kapsamında oynanan ve Katalan ekibinin 2-1 kaybettiği Real Madrid karşılaşmasının 74. dakikasında oyuna aldı.

Orta saha oyuncusu, Spotify Camp Nou'da Barcelona taraftarlarından coşkulu bir karşılama gördü. Flick, skor 1-1 beraberliği gösterirken orta sahayı canlandırmak ve takıma öne geçmeyi sağlayacak bir gol aramak amacıyla de Jong'u Fermín López'in yerine oyuna sürdü.

De Jong'un dönüşü, hızlı ve çekişmeli geçen açık bir karşılaşmada zor bir anda geldi. Flick, oyuncunun saha içindeki konumunu değiştirerek onu Pedri'nin oynadığı seviyede orta sahanın sağ tarafında görevlendirdi.

Ancak dönüşün sevinci uzun sürmedi. Real Madrid, 87. dakikada Kylian Mbappé'nin tamamladığı bir kontratakla galibiyet golünü buldu ve Barcelona'yı El Clasico'nun üç puanından mahrum bıraktı.

De Jong, 23 Temmuz 2026'da sağ dizinin iç yan bağında kopma yaşamış ve bu sakatlık, Hollanda Milli Takımı ile yaz Dünya Kupası'ndaki katılımı hariç olmak üzere, onu aylarca sahalardan uzak tutmuştu.

Gelecek maçlar
BAR

BAR

La Liga

31 Eki 2026

ALA

ALA

SAN

SAN

La Liga

01 Kas 2026

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Oyuncu daha önce, kulübüyle oynayamadığı bir dönemde milli takımla sahaya çıkması nedeniyle bazı Barcelona taraftarlarının duyduğu rahatsızlığı anlayışla karşıladığını belirtmişti.

Mağlubiyetin acısına rağmen, "Sport" gazetesine göre de Jong'un dönüşü, Barcelona ve Hansi Flick için olumlu bir moral kaynağı anlamına geliyor. Zira orta saha oyuncusu, kademeli olarak hazırlığını ve maç ritmini yeniden kazanmak ve sezonun gelecek aşamasına katkı sağlamak için yeniden hazır hale geliyor.

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