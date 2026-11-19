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Corinthians, çarşambayı perşembeye bağlayan gece rakibine karşı farklı bir galibiyet aldı. Clarence Seedorf'un yönettiği takım, hem sürpriz hem de farklı bir galibiyete imza attı: 4-0.

Corinthians'ın iyi bir dönemden geçmediği sır değil. Takım, dün geceki maçtan önce oynadığı 13 karşılaşmanın yalnızca birini kazanmıştı.

Seedorf, uzun bir aradan sonraki o ilk galibiyeti 31 Ekim'de almıştı. Onun yönetimindeki ilk dört maçın diğer ikisi beraberlik, biri mağlubiyetle sonuçlanmıştı.

Dün gece buna ikinci bir galibiyet eklendi. Üstelik rakip, Seedorf'un futbolculuk kariyerini noktaladığı Botafogo'ydu.

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Hem de ne galibiyet: 4-0. Bu farklı galibiyette Memphis Depay'ın da büyük payı vardı. Hücum oyuncusu, bir gol ve bir asistle Corinthians adına başrolü oynadı.

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Hollanda millî takımının tüm zamanların en golcü oyuncusu, yarım saati biraz aşkın süre geride kalmışken düşerken yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi ve takımını Botafogo karşısında rahat bir 2-0'lık üstünlüğe taşıdı. Bu arada Hakim Ziyech de Botafogo adına sonradan oyuna girdi.

Bu, Memphis'in mart ayından bu yana Corinthians formasıyla ligde attığı ilk goldü; yani sekiz aylık bir aradan sonra geldi. Memphis'in golünden önce Kaio César, Corinthians'ı öne geçirmişti.

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2-0'dan sonra Corinthians için işler daha da iyiye gitti. Özellikle de 3-0'lık golde sırasıyla asisti yapan Memphis ve golü atan César için.

César bununla da yetinmedi. 22 yaşındaki kanat oyuncusu, 67. dakikada hat-trick'ini tamamladı: 4-0. Bu farklı galibiyetle Corinthians yeniden düşme hattının üzerine çıktı.

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Ancak Seedorf ve oyuncuları rahat bir nefes alamaz. Bitime üç hafta kala Corinthians'ı yeniden düşme hattına itebilecek üç takım var.