Clarence Seedorf: Siyahi teknik direktörler için fırsat eşitliği yok

Hollanda efsanesi Clarence Seedorf teknik direktörlük piyasasındaki fırsat eşitsizliğinden yakındı.

Milan ve Hollanda futbolunun efsane isimlerinden Clarence Seedorf, Avrupa'da siyahi teknik direktörlere daha az fırsat verildiğini söyledi.

Seedorf 2014'te Milan'ın başına geçmiş ancak İtalyan devindeki macerası kısa sürmüştü. Daha sonra Çin'de Shenzen'i çalıştırmış, 2018'de ise Deportivo La Coruna'nın başına geçmiş fakat İspanya macerası da yalnızca 16 maçta sona erdi.

Teknik direktörlük kariyeri şu ana kadar futbolculuk kariyeri kadar parlak olmayan 44 yaşındaki Hollandalı son olarak Kamerun Milli Takımı'nda görev yaptı.

Avrupa'da Milan ve Deportivo La Coruna dışında henüz takım çalıştırmayan Seedorf bu durumu siyahilere daha az fırsat verilmesine bağlıyor.

Clarence Seedorf ne dedi?

La Gazzetta dello Sport'a konuşan 44 yaşındaki teknik direktör, Kamerun'dan ayrıldığından bu yana teklif almadığını söyledi.

''İtalya'da 12 yıl oynadım. Milan'ı çalıştırdıktan sonra harika bir iş çıkarmama rağmen hiçbir çağrı almadım. Hollanda benim ülkem ama yine sıfır çağrı... Seçilmek için hangi kriterler gerekiyor? Futbolda tarih yazmış şampiyonların Avrupa'da neden hiç şansı yok?''

''Patrick Vieira neden New York'a gitmek zorunda. Thierry Henry neden Kanada'ya gitmek zorunda? Teknik direktörler için fırsat eşitliği yok. Rakamlara bakılırsa futbolun gücü içinde siyahilere yer yok.''

''Bu bütün toplumu ilgilendiren bir durum. Herkes, özellikle de bir şeyleri değiştirebilenler meritokratik bir dünya yaratma için sorumluluk almalı ve eğer mükemmellik arzulanıyorsa tüm kapıları açık tutmalılar. En iyi sonuçlar çeşitlilikten gelir''

Clarence Seedorf hangi takımları çalıştırdı?

Clarence Seedorf 2014'te Botafogo'da futbolculuk kariyerini noktaladı. Aynı dönem Brezilya'dan ayrılıp Milano'ya döndü ve eski takım arkadaşı Filippo Inzaghi'nin yerine efsanesi olduğu Milan'ın başına geçti. O dönem zor günler geçiren Milan, Seedorf ile sezonu 10. sırada tamamladı ve sezon sonunda yollar ayrıldı.

2016'nın yazında Çin ekibi Shenzen'in teknik direktörlüğüne getirilen Seedorf burada da kısa bir serüven geçirdi ve 13 maç sonra takımdan ayrıldı.

2018'in Şubat ayında Seedorf bu kez Deportivo La Coruna'yı çalıştırmaya başladı fakat sezon sonunda İspanyol ekibinden ayrıldı. Seedorf son olarak Kamerun Milli Takımı'nda görev yaptı. Yaklaşık bir yıl süren Afrika macerası da uzun sürmedi.

Büyük resim

Black Lives Matter hareketinin yükselişi toplumdaki ırksal eşitsizlik konusuna ışık tuttu ve elbette bu durum futbola da yansıdı.

Ancak Seedorf'un düşünceleri, ırksal eşitsizliğe karşı yalnızca teoride değil pratikte de dengeleri düzeltmek için adımlara ihtiyaç olduğunu yansıtıyor.