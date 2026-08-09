De Telegraaf, pazar günü dikkat çekici bir bulguya ulaştı. Clarence Seedorf, Ağustos 2021’de kaleme aldığı bir köşe yazısında Louis van Gaal’ın Hollanda Milli Takımı’nın başına getirilmesi hakkında olumsuz ifadeler kullanmıştı. Eski yıldız futbolcu artık KNVB’de teknik işlerden sorumlu komiser olarak görev yapıyor ve De Telegraaf, onun NRC’deki beş yıllık sözlerinde şimdi Van Gaal’ın yakın dönemde sessizce geri çevrilmesinin ardındaki olası nedeni görüyor.

Seedorfköşe yazısında ‘girişimci, hayırsever ve konuk konuşmacı’ olarak tanıtılmıştı ve KNVB içinde herhangi bir görevi, hele yeni bir milli takım teknik direktörünün atanmasında söz hakkı yoktu. Şimdi ise durum tamamen farklı. Seedorf, genel direktör Marianne van Leeuwen ve üst düzey futboldan sorumlu direktör Nigel de Jong ile birlikte Ronald Koeman’ın halefini seçiyor.

Van Gaal kısa süre önce dördüncü kez milli takım teknik direktörü olmanın kapısını aralamıştı, ancak hiçbir şey duymadı. “Dahası, Van Gaal’ın Hollanda futbolu için taşıdığı muazzam öneme rağmen KNVB, onu bir telefonla bile (reddedildiğini söylemek için) arama zahmetine girmedi; cumartesi günü Noordwijk’te Van Gaal’ın 75. yaş günü partisinde anlatılan buydu” diye yazdı De Telegraaf.

“Bu anlaşılmaz, ancak mevcut KNVB teknik işler komiseri Clarence Seedorf’un 6 Ağustos 2021’de NRC’de yayımlanan köşe yazısı göz önüne alındığında kesinlikle beklenmedik değil.” Söz konusu köşe yazısı, Van Gaal’ın Hollanda Milli Takımı’nın başına üçüncü kez getirilmesinden iki gün sonra yayımlanmıştı.

“Beni bir zamanlar bu güzel ama tuhaf futbol dünyasına taşıyan kişi Louis van Gaal hakkında saygılı konuşacağım” diye yazmıştı Seedorf. “Milli takım teknik direktörlüğünü üçüncü kez kabul ederek, belli ki onuru kendisine bırakmamış oldu. Demek ki 2014’teki üçüncülük onun için yeterli değildi ve buna saygı duyuyorum.”

“KNVB’den dışarıya çıkan taze fikir sayısı çok az. Karar vericilerin tercihlerinde korkunun en büyük danışman olduğu ortaya çıktı. Ne yazık ki, otuz yıllık üst düzey futbol deneyimimin ardından futbol dünyasının fazla muhafazakâr olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim. Cesaret göstermek kayba yol açabilir, ancak hiçbir ilerleme göstermeyen tercihlerin tekrarlanmasını çözülmesi gereken bir sorun olarak görüyorum.”

“KNVB inanılmaz bir potansiyele sahip ama belli ki bir yerde tıkanıyor. Yeniliğin gerektiği yerde eski bir şey çıkıyor ve güçlü bir duruşun gerektiği yerde (…) Baskı altında Van Gaal tercih edildi, üstelik çok da uzun olmayan bir süre önce Hollanda Milli Takımı’nda yardımcı antrenör ve başantrenör olarak iyi performans göstermemiş olan Danny Blind de yine yanında.”

De Telegraaf, şimdi Seedorf’un beş yıllık sözlerinden yola çıkarak şu sonuca varıyor: “6 Ağustos 2021 tarihli köşe yazısı eldeyken Van Gaal’ı tercih etmek Seedorf’un inandırıcılığına zarar verirdi. Bugünkü bilgiler ışığında bu, onun Reiziger tercihine ya da Van Leeuwen ve De Jong ile birlikte şapkadan çıkaracağı tavşana yönelik seçiminin açıklaması gibi görünüyor.”

Valentijn Driessen de cuma günü De Telegraaf için kaleme aldığı köşe yazısında ‘KNVB’nin beceriksizleri’ne sert yüklenmişti. “Marianne van Leeuwen, Nigel de Jong ve Clarence Seedorf yakında Hollanda Milli Takımı’nın yeni teknik direktörünü tanıttığında ortaya koyacakları güven vermeyen iyi haber şovunu şimdiden çizebilirsiniz.”

“Titizlik, hızın önüne geçirildi ve biz bu yeni adamla Avrupa şampiyonu olarak hedefimize ulaşacağımızı düşünüyoruz. Ne büyük beceriksizlik. Bu, iki KNVB direktörü ile futbol komiserinin işlevsizliğini örten bir vitrindir.”

“Mantıklı, yetkin, kabul edilebilir ve müsait üç Hollandalı üst düzey adaydan birini ikna etmeyi başaramayan kişi başarısız olur. Peter Bosz PSV’deki falso bir başlangıcı atlatmaya çalışıyor, Erik ten Hag FC Twente’de teknik direktörcülük oynuyor ve Arne Slot Ibiza’da popüler çocuk gibi davranıyor.”

“KNVB’nin stratejisi, Dünya Kupası sonrası dönemi dışarıya karşı görmezden gelmekti. Bu nedenle PSV ile sözleşmesi sona ermek üzere olan Bosz, kendisiyle hiç temas kurulmamış olmasına rağmen peşinen gözden çıkarıldı. Bu bilinçli sabotaj, Van Leeuwen, De Jong ve Seedorf’un ıslak rüyasını canlı tuttu: Jong Oranje Teknik Direktörü Michael Reiziger’i Koeman’ın halefi olarak atamak” dedi Driessen. Seedorf ve De Jong, Reiziger ile daha önce de kapsamlı görüşmeler yapmıştı.