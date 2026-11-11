Clarence Seedorf, Corinthians'ta yalnızca bir ay sonra büyük sorunlarla karşılaşıyor

Brezilya basınında yer alan haberlere göre Corinthians, Clarence Seedorf ve Memphis Depay'a yine ödeme yapmadı. Kulüp, geçen cumartesi günkü son ödeme tarihini kaçırdı.

Corinthians'ın oyuncu maaşlarını ödememesi ilk kez yaşanmıyor. Memphis, parasını daha önce de defalarca beklemek zorunda kaldı ve kısa süre önce gecikmiş ödemeler için bir anlaşma yapmak zorunda kaldı.

Kulüp şimdi de anlaşmalara uymayı başaramadı. Ekim başından bu yana Corinthians'ın başında bulunan Seedorf, ilk maaşını alamadı.

Kulüp, maaşların yanı sıra kadrodaki bazı oyuncuların imaj haklarına ilişkin ödemelerde de üç ay geride. Brezilya şampiyonasında ve 2026 Copa Libertadores'te oynanan maçlara ilişkin prim ve ödül ödemelerinden de hâlâ yapılmamış olanlar var.

Kulüp, geçen yaz oyuncu transferlerindeki ödeme vadelerine de uymadı. Bunun üzerine FIFA, kulübe transfer yasağı ve 1 milyon avro para cezası verdi.

Kulüp, FIFA cezasına ilişkin dördüncü para cezasını ödedi ancak çözülmeyi bekleyen tüm sorunları gidermekten hâlâ çok uzak.

Corinthians'ın sahadaki durumu da pek iyi değil. Seedorf'un kulübü ligde 17. sırada ve korkulan düşme hattının altında yer alıyor.