Clarence Seedorf, Corinthians'ın teknik direktörlüğüne yalnızca bir buçuk hafta önce getirildi ancak koltuğu şimdiden sallanmaya başladı. Bunun nedeni, salı günü Vitória ile oynanan ve 1-1 biten maç.

Corinthians'ın efsane isimlerinden Neto, o maçta gördüklerinden hiç memnun değil. Neto'ya göre, gerekli belgeleri henüz tamamlanmadığı için yedek kulübesinde yer alamayan Seedorf yalnızca yanlış kararlar verdi.

Neto, Brezilya kanalı TV Bandeirantes'te öfkesini şöyle dile getirdi: "Bir gol atmış Vitinho'yu ve yalnızca iki gol kaydetmiş Jesse Lingard'ı sahaya sürüyor."

"Sonra da şaşırtıcı biçimde Gui Negão ve André Carrillo'ya güvenmiyor. Orta saha oyuncusu André'yi de oyundan çıkardı. Bunu yapan tam bir eşektir, gerçekten bir aptal!"

Neto'ya göre Hollandalı teknik adam, Corinthians'ı çalıştırmak için kesinlikle uygun değil. "Brezilya futbolu hakkında hiçbir şey bilmiyor. Üstelik daha önce de teknik direktörlük yapacak yeterliliğe sahip olmadığını gösterdi. Ülkeyi de takımı da tanımıyor."

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Seedorf, 1-1'lik beraberlikle Corinthians'ın ligdeki sekiz maçlık mağlubiyet serisine son verse de kulüpteki huzursuzluk sürüyor. Nitekim çarşamba günü sportif direktör Marcelo Paz'ın görevden alındığı açıklandı.

Seedorf'u kısa süre önce Corinthians'a getiren Paz, yoğun eleştiriler karşısında Hollandalı teknik adamı açıkça savunmuştu. Ancak devam eden mali kriz ve beklentilerin altında kalan sonuçlar nedeniyle şimdi kendisi ayrılmak zorunda. Böylece Seedorf'un yeni kulübündeki ilk günleri hiç de sakin geçmiyor.