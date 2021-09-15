City’nin tecrübeli oyuncusu, kulübünün Ronaldo transferi için menajer Jorge Mendes’le görüştüğünü doğruladı.

Juventus’tan ayrılma kararı alan Ronaldo, transferin son gününde 20 milyon pound karşılığında eski külünü Manchester United’a transfer olmuştu.

Ancak bu süreçte, yıldız oyuncunun ilk etapta Manchester City’ye gideceği iddia edilmişti. City’nin yıldız oyuncusu Fernandinho da Portekizli oyuncunun menajeri Jorge Mendes’in görüşmeler gerçekleştirmek için Etihad Stadyumu’na geldiğini doğruladı.

Neler söylendi?

ESPN’e konuşan Fernandinho, City’nin Ronaldo transferindeki yerini şöyle anlattı: “Bence Ronaldo’nun City’ye transferinin gerçekleşmesi için dikkate değer bir ihtimal vardı. Sanırım menajeri; Ederson ile Ruben Dias’ın yeni sözleşme görüşmelerinin ve Bernardo Silva ile Joao Cancelo’nun durumunu görmek için gelmişti.”

“Açıkçası masaya oturma aşamasına geldiyseniz ihtimaller dahilindeki her oyuncuyu da konuşursunuz.”

Fernandinho, transferin gerçekleşmemesinin ardından medyada oluşan hayal kırıklığına ilişkin de şunları söyledi: “Bence çok büyük bir beklenti oluşmuştu ve onun buraya geleceği söylentileriyle bu daha da arttı.”

“Bu durum şüphesiz yalnızca taraftarları değil, kulüpteki insanları da etkiledi. Ancak günün sonunda işler öyle ilerlemedi ve anlaşma sağlanamadı; Ronaldo da Manchester’ın diğer tarafına gitti. Hayat devam ediyor.”

Ronaldo, Kırmızı Şeytanlar’daki ikinci dönemine nasıl başladı?

Ronaldo, Manchester United’a oldukça etkileyici bir geri dönüş yapmayı henüz ilk günlerinde başardı.

Newcastle United’ı ağırladıkları maça ilk 11’de başlayan ve yeniden Old Trafford’daki taraftarlarla buluşan yıldız oyuncu, rakip fileleri iki kez havalandırdı.

Portekizli efsane, Şampiyonlar Ligi’ne ise biraz hayal kırıklığı yaşayarak başladı. Young Boys ile deplasmanda oynanan maça da ilk 11’de çıkan Ronaldo, takımını öne geçiren golü kaydetmeyi başardı. Ancak 10 kişi kalan United, son dakikalarda yediği golle sahadan 2-1’lik mağlubiyetle ayrıldı.

Ronaldo ve Manchester United, Premier Lig’deki yeni haftada ise 19 Eylül Pazar günü West Ham’a konuk olacak.

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