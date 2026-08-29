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Çeviri:

City o gümbür gümbür gelen transfere yaklaşıyor, Liverpool ise son şartını ortaya koyuyor

Transfers
C. Gakpo
M.City
Liverpool
Premier Lig
Hollanda
İngiltere

Şart nedir?

Manchester City, transfer döneminin kapanmasından önce Liverpool'un kanat oyuncusu Hollandalı Cody Gakpo ile anlaşmak için girişimlerini yoğunlaştırdı. Kulüp, Omar Marmoush ve Savinho'nun Tottenham Hotspur'a gitmesinin ardından hücum hattını takviye etmenin peşindeyken, oyuncunun temsilcileriyle yürütülen görüşmeler ileri bir aşamaya girdi.

Transfer haberleri uzmanı Fabrizio Romano, Manchester City'nin Gakpo transferini bitirmek için ciddi bir şekilde çalıştığını belirterek, önceki raporlarda mevcut transfer döneminde Liverpool'dan ayrılmak istediği ifade edilen oyuncunun kampıyla yapılan görüşmelerde ilerleme kaydedildiğini doğruladı.

Romano, Liverpool'un Hollandalı kanat oyuncusunun ayrılışına ilişkin tutumunun temel bir şarta bağlı olduğunu, bunun da kulübün Manchester City'ye transferine nihai onayı vermeden önce uygun bir alternatifle anlaşmayı başarmasından geçtiğini açıkladı.

Liverpool'un Gakpo'ya alternatif bulma girişimi, kulübün hücum seçeneklerini güçlendirmeye çalıştığı bir dönemde geliyor. Raporlar, kulübün Paris Saint-Germain'in kanat oyuncusu Bradley Barcola ile anlaşmaya yaklaştığını, ayrıca Crystal Palace oyuncusu Ismaila Sarr konusunda da görüşmelere girdiğini gösteriyor.

Gakpo, Liverpool ile son oynanan Nottingham Forest maçında forma giydi ve takım arkadaşı Alexander Isak'ın ilk golünde asist yaptı. İspanyol kanat oyuncusu Victor Muñoz ise oyuna sonradan girip takımına 2-2'lik beraberliği getiren muhteşem bir gol atarak dikkatleri üzerine çekti.

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Manchester City, Marmoush ve Savinho'nun ayrılmasının ardından kanat mevkisini takviye etmenin peşinde. Bu durum, Gakpo'yu transfer döneminin kapanmasından önce kulübün önündeki en öne çıkan seçeneklerden biri haline getirdi.

Gakpo, takımın 2025 yılında Premier Lig şampiyonluğunu kazanmasının ardından Liverpool ile sözleşmesini 5 sezon uzatmıştı. Böylece transfer döneminin kapanış tarihinin yaklaşmasıyla birlikte geleceği büyük ilgi konusu haline geldi.

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