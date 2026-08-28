Manchester City, Palmeiras ile genç yetenek Allan Elias'ın 40 milyon euro karşılığında transferi konusunda tam anlaşmaya vararak Brezilya'dan yeni bir hücum transferini bitirdi.

Avrupa'daki oyuncu ve teknik direktör transferleri uzmanı Fabrizio Romano, oyuncunun geçtiğimiz saatlerde Manchester şehrine ulaştığını ve bu hafta sonu İngiltere şampiyonu ile sağlık kontrolünden geçip resmi imzayı atmaya hazırlandığını doğruladı.

Öte yandan "The Athletic" gazetesi, transferin 37,5 milyon euroluk sabit bir bedelin yanı sıra 2,5 milyon euroluk bonus ve ödülleri içerdiğini, sözleşme süresinin ise henüz açıklanmadığını aktardı.

City, hücum hattını güçlendirmek amacıyla Allan'ı hedef listesine almıştı; Palmeiras oyuncunun satılık olmadığında ısrar etmesine rağmen. Brezilya kulübüne yakın kaynaklar, oyuncunun sözleşmesindeki serbest kalma bedelinin 100 milyon euro olduğunu belirtmişti; bu da City'nin bedeli yarıdan fazla düşürmeyi başardığı anlamına geliyor.

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Bu transfer, Manchester City'nin Brezilyalı kanat oyuncusu Savinho'yu Tottenham Hotspur'a satmayı kabul etmesinin ardından geldi. Londra kulübünün, dev transferde peşin 75 milyon sterlin ödeyeceği ve buna ek olarak 10 milyon sterline kadar olası bonuslar bulunuyor.