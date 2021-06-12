İtalyanların yıldız santrforu Immobile, 3-0 kazanılan Türkiye maçının ardından bazı değerlendirmeler yaptı.

Geçtiğimiz sene pandemi sürecinde oldukça zor günler yaşayan İtalya, Euro 2020’ye iddialı bir başlangıç yaptığı için ayrıca mutlu oldu. Immobile de açıklamalarında bu noktaya parmak basarak galibiyetin İtalyanlar için ne kadar önemli olduğunu dile getirdi.

İtalya’nın Euro 2020’deki ilk galibiyeti Olimpiyat Stadı’nda geldi. Immobile’nin formasını giydiği Lazio’nun maçlarını bu stadyumda oynadığını düşününce, alınan galibiyet ve Immobile’nin attığı gol de oyuncu için ayrı bir öneme sahipti.

Immobile neler dedi?

RAI Sport’a konuşan yıldız oyuncu, şu açıklamalarda bulundu: “Tüm bu olanların ardından taraftarları kutlama yaparken görebilmek harikaydı, lanet virüsün ardından sonunda tekrar bir araya gelebildik.”

“Bu akşam çok sabırlı bir oyun oynadık. Türkiye, oldukça güçlü bir ekip ve yakın geçmişte de birçok üst düzey takıma zorluk çıkarttılar. İlk yarıda topa hakim olup topu sürekli çevirdik ve onları yormak, savunmalarını genişletmek istedik.”

“Ne yazık ki ilk yarıda savunmalarını aşamadık, zaten hava toplarında da o kadar etkili bir takım değiliz. İkinci devrede Türkiye de yorulmuştu ve ikinci golden sonra daha fazla boşluk vermeye başladılar. Burada da kalitemizi gösterdik.”

“Avrupa Şampiyonası’nın ilk maçında kendi takımının sahasına bir gol attım. Bundan daha iyisini hayal bile edemezdim.”

"Tüylerimiz diken diken oldu.”

“Immobile, tıpkı takım arkadaşı Spinazzola gibi duygusal bir gün geçirdiklerine vurgu yaptı.

İtalya, geride bıraktığımız senede pandemi sürecinde çok zor günler geçirmişti. İtalyan futbolcular da tüm bu günleri geride bırakıp taraftarlarıyla tekrar bir araya gelmenin onlar için çok güzel bir duygu olduğunu belirttiler.

Sky Sport Italia’ya konuşan Spinazzola da şu açıklamalarda bulunmuştu: “Takım otobüsüyle stadyuma doğru giderken sokakta taraftarları gördük. O an tüylerimiz diken diken oldu.”

“Harika bir performans gösterdik. Sabırlıydık ve top hakimiyetimiz oldukça iyiydi. Sahaya ilk çıktığımda da tribünlerde oğlumu gördüm, benim için duygusal bir andı.”

“Önümüzde uzun bir yol var.”

İtalyanlar, Avrupa Şampiyonası’ndaki ilk 3 farklı galibiyetlerini aldılar. Ayrıca “Gök Maviler”, her ne kadar diğer favoriler kadar odak noktasında olmasalar da, birçok kişi tarafından turnuvanın favorilerinden biri olarak görülüyor.

Sky Sport Italia’ya konuşan Bonucci, Türkiye maçını şöyle değerlendirdi: “Böyle bir yolculukta motivasyona ve sizi itecek bir güce ihtiyaç duyarsınız. Buraya nasıl geldiğimize bakınca da bunun böyle olacağını kestirebiliyordum.”

“Bu uzun yolculuktaki ilk adımımızı attık. Ayaklarımız yere basmalı çünkü oldukça denk takımlara karşı mücadele edeceğiz. Zamanla rakiplerimiz de bizi daha iyi tanıyacak, ama buna da cevap verebileceğimize inanıyoruz.”

“Taraftarların önünde futbol oynamak gerçekten bambaşka bir şey. Bizi sürekli motive ediyorlar.”

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