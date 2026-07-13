Cinsel suçlamasıyla takımdan uzaklaştırılmış ve ani bir şekilde hayatını kaybetmişti… De Brink’in ölümünün ardından Hollanda’da şok yaşandı

Hollanda Futbol Federasyonu, bugün Pazartesi günü, uluslararası hakem Rob De Brink’in 38 yaşında hayatını kaybettiğini duyurdu ve ölüm nedenini açıklamadan derin şok ve üzüntüsünü dile getirdi.

De Brink’in vefatı, Birleşik Krallık’ta bir gence cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla tutuklanmasının ardından 2026 Dünya Kupası maçlarından men edilmesinden birkaç hafta sonra gerçekleşti. Bu olay, futbol camiasında geniş çapta tartışmalara yol açmıştı.

Merhum hakem, bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası’nın ilk hakem listesinde yer alıyordu; ancak İngiltere’de bir ergen çocuğa cinsel tacizde bulunduğu şüphesiyle tutuklanmasının ardından kariyeri şiddetli bir sarsıntı yaşamıştı.

Dava daha sonra düşürülse de, Uluslararası Futbol Federasyonu (FIFA), turnuvanın itibarını korumak amacıyla bazıları tarafından ihtiyati bir önlem olarak değerlendirilen bir adım atarak, De Brink’in adını Dünya Kupası hakem listesinden kalıcı olarak çıkarma kararı aldı.

Daha önceki açıklamalarında De Brink, başına gelenler nedeniyle derin üzüntüsünü dile getirmiş ve “haksız yere suçlandığı için çok üzgün” olduğunu belirtmiş, dünyanın en büyük futbol etkinliğine katılamamaktan dolayı “büyük bir hayal kırıklığı” duyduğunu eklemişti.

Hollanda Futbol Federasyonu, şu ana kadar ölümün ayrıntılarını veya bunun merhum hakemin son dönemde maruz kaldığı psikolojik baskılarla ilişkili olup olmadığını açıklayan herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

De Brink, Avrupa’nın en önde gelen genç hakemlerinden biri olarak görülüyordu ve kariyeri bu trajik şekilde sona ermeden önce birçok önemli uluslararası maçı yönetmişti.