37 yaşındaki Carroll, "Owning it" adlı kitabında, 2021 yılında evinde tanınmış bir erkek tarafından istismar edildiğini yazdı. Failin daha sonra üç yıl hapis cezasına çarptırıldığı belirtildi. Carroll mahkemede ifade verdi; bu süreci "aşağılayıcı, utanç verici ve kesinlikle korkunç" olarak nitelendirdi.

Carroll'a göre olay, kendisi uyurken yaşandı. O sırada seyahatte olan dönemin partnerinin bir arkadaşı, bir boks maçını izlemek için uğradıktan sonra onda kalmıştı. Carroll, adam suç mahalline geri dönmeye çalıştığında onu sonunda evden attı ve bayıltana kadar dövdü.

Carroll kitabında, "Cinsel istismara uğradım - artık bunu söyledim. Bunu düşünmek bile korkutucu ve bugüne kadar bunu sadece birkaç kişi biliyordu" diye yazdı.

Carroll, kız arkadaşı Lou Teasdale ile bu konuyu görüştükten sonra, olayı kitabına dahil etmeye ancak "son anda" karar verdiğini söyledi. Dokuz kez milli olan futbolcu, "Başıma gelenler hayatımın her yönünü etkiledi" dedi.

Carroll sözlerini şöyle sürdürdü: "Bunu her gün düşünmek zorundaydım, bu yüzden başka bir şeye odaklanmakta zorlandım, futbola bile." Ayrıca bu "travmanın" hâlâ "ortadan kaybolmadığını" da itiraf etti.

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Andy Carroll Premier League'de hangi kulüplerde oynadı?

Carroll; Newcastle United, Liverpool ve West Ham United başta olmak üzere çeşitli takımlarda forma giydi. Temmuz 2025'ten bu yana İngiltere'nin altıncı kademe ligi olan National League South'ta mücadele eden amatör kulüp Dagenham & Redbridge'in oyuncusu ve ortak sahibi konumunda.

Forvet oyuncusu sadece Premier League'de 248 maça çıktı ve bu karşılaşmalarda 54 gol atıp 29 asist yaptı. Three Lions formasıyla ise çıktığı dokuz maçta iki gol kaydetti.