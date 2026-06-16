"Cinsel içerikli video" davasında... Savcılık, Real Madrid yıldızına hapis cezasından kurtulma imkânı sundu

Bugün Salı günü yayınlanan bir haber, önümüzdeki dönemde hapis cezasıyla karşı karşıya kalan Real Madrid yıldızının davasında önemli bir gelişmeyi ortaya çıkardı.

Real Madrid'in savunma oyuncusu Raúl Asensio, kulübün akademisinden üç diğer oyuncu ile birlikte, rızası olmayan bir reşit olmayan kişinin yer aldığı müstehcen bir videoyu çekmek ve yaymakla ilgili suçlamalarla yargılanıyor.

"AS" gazetesine göre, Kanarya Adaları Savcılığı, izinsiz olarak kaydedilmiş bir cinsel videoyu başkasına gösterme suçlamasıyla Real Madrid'in savunma oyuncusu Raúl Asensio'ya karşı talep ettiği hapis cezasını, videoda görünen iki kadına mahkemede özür dilemesi şartıyla geri çekmeye hazır olduğunu açıkladı.

Şu ana kadar Raúl Asensio’nun iki buçuk yıl hapis cezasına çarptırılmasını talep eden Başsavcı Mercedes Gil Castillo, bu bilgileri bugün Salı günü Las Palmas de Gran Canaria Birinci Derece Mahkemesi Ceza Dairesi 5. Duruşma Salonu’nda düzenlenen duruşma öncesi ön duruşmada açıkladı.

Bu bağlamda, Savcılık, Asensio’nun, 2023 yazında Gran Canaria’da iki kadınla çekilen ve yayınlanan cinsel içerikli videoyu kaydetmek ve yaymakla suçlanan Real Madrid Genç Takımı’ndaki üç eski takım arkadaşıyla birlikte sanık kürsüsünde oturmasını talep edecek - bunlardan biri reşit değil - ile 2023 yazında Gran Canaria’da çekip yaymakla suçlanan üç eski Real Madrid gençlik takımı takım arkadaşıyla birlikte sanık kürsüsünde yer almasını talep edecek; zira Asensio, izinsiz olarak kaydedildiğini bilmesine rağmen videoyu bir başkasına göstererek suç işlediğini hâlâ savunuyor.

Bununla birlikte, ön duruşmada savunma tarafının ileri sürdüğü argümanı kabul etmektedir: Mağdurların affı yoluyla cezai sorumluluk ortadan kaldırılabilir; zira Asensio, İspanyol mevzuatının bu imkânı tanıdığı, yarı kamusal nitelikteki bir mahremiyet suçu işlemekle suçlanmaktadır.