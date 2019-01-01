Çin'den Mesut Özil'e cevap: "Sahte haberlere inanıyor"

Mesut'un Doğu Türkistan'daki insan hakları ihlallerini eleştirmesi Çin'i kızdırmış durumda.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Mesut Özil'in "sahte haberler" tarafından kandırıldığını savundu.

Türk asıllı Alman yıldız, Çin Halk Cumhuriyeti hükümeti tarafından Doğu Türkistan'daki müslüman azınlıklara yönelik asimilasyon politikasını ve insan hakları ihlallerini Instagram hesabından eleştirmiş, bu durum nedeniyle - maçı Çin Devlet Televizyonu yayınından kaldırılmıştı.

Çin, özellikle New York Times tarafından ele geçirilen belgelerle ortaya dökülmüş olsa da, Uygur Türklerine ve diğer müslüman azınlıklara yönelik ihlallerde bulunmadığını savunuyor. Bir tek parti diktatörlüğü tarafından yönetilen Çin, dünyaca ünlü bir futbolcu olan Mesut'un bu konudaki çıkışına oldukça içerlemiş durumda.

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Ülkenin dışişleri bakanlığı sözcüsü Geng Shuang, Mesut'u Çin'e davet ederken "Bay Özil Xinjiang'a hiç geldi mi bilmiyorum ama sahte haberler tarafından kandırılmış. Kendisini Xinjiang'a gelmeye ve etrafa göz atmaya davet ediyorum. Vicdanlı davranır ve doğruyu yanlıştan ayırt edebilirse, tarafsız ve adil davranırsa farklı bir Xinjiang görecektir." şeklinde konuştu.

Mesut Özil ne demişti?

Arsenal forması giyen Mesut Özil, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, batı medyasında Doğu Türkistan haberleri yapılırken Müslüman dünyasının buna sessiz kaldığını belirtmiş ve şunları söylemişti:

"Eziyetlere direnen mücahit ve mücahideler topluluğu. Zorla İslam'dan uzaklaştırmaya çalışanlara karşı tek başına mücadele veren şanlı müminler. Kur'anlar yakılıyor, camiler kapatılıyor, medreseler yasaklanıyor, din alimleri birer birer öldürülüyor. Erkek kardeşler zorla kamplara sokuluyor. Onların yerine Çinli erkekler ailelerine yerleştiriliyor. Bacılar zorla Çinli erkeklerle evlendiriliyor. Tüm bunlara rağmen. Ümmeti Muhammed suskun, sesi çıkmıyor. Müslümanlar sahiplenmiyor. Bilmezler mi ki zulme rıza zulümdür. Hz. Ali ne güzel demiş: 'Zulme engel olamıyorsanız, Onu herkese duyurun!' Batı medyası ve devletlerinde dahi bu olaylar aylardır, haftalardır gündemde iken Müslüman ülkeler ve medyaları nerede? Bilmezler mi ki, zulmün olduğu yerde tarafsızlık, namussuzluktur... Bilmezler mi ki yıllar sonra oradaki kardeşlerimizin bu acı günlere dair hatırlayacakları zalimlerin işkenceleri değil, biz Müslüman kardeşlerin sessizliği olacaktır. Ya Rabbi, Doğu Türkistan'daki kardeşlerimize yardım eyle... Şüphesiz ki Allah; tuzak kuranların en hayırlısıdır..."