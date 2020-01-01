Cincinnati'nin yeni teknik direktörü Jaap Stam

Son olarak Feyenoord'un çalıştıran Jaap Stam, MLS takımı Cincinnati'nin teknik direktörü oldu.

ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine Jaap Stam'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamla 31 Aralık 2021'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Takımı daha iyi yerlere getirmek için çabalayacağını dile getiren Stam, "Cincinnati gibi bir MLS ekibinde çalışma fırsatı bulmak benim için bir hayaldir" ifadesini kullandı.

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Stam, son olarak Eredivisie ekiplerinden 'u çalıştırmıştı.