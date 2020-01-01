Cincinnati

Cincinnati'nin yeni teknik direktörü Jaap Stam

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Son olarak Feyenoord'un çalıştıran Jaap Stam, MLS takımı Cincinnati'nin teknik direktörü oldu.

MLS ekibi Cincinnati, teknik direktörlük görevine Jaap Stam'ı getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, 47 yaşındaki Hollandalı teknik adamla 31 Aralık 2021'e kadar geçerli sözleşme imzalandığı belirtildi.

Takımı daha iyi yerlere getirmek için çabalayacağını dile getiren Stam, "Cincinnati gibi bir MLS ekibinde çalışma fırsatı bulmak benim için bir hayaldir" ifadesini kullandı.

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    Stam, son olarak Eredivisie ekiplerinden Feyenoord'u çalıştırmıştı.

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