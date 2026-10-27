Çin'de, alaycı bir açıklamayla büyük bir krize yol açan Real Madrid'in yıldızı Kylian Mbappe'ye yönelik öfkeli tepkiler devam etti.

Mbappe'nin, Çin'in merhum lideri Mao Zedong hakkında şaka yaptığı görülen ve yaygın olarak paylaşılan bir video, Çin'de geniş çaplı bir öfke dalgası yarattı; kendisi milli duygulara hakaret etmek ve tarihi simgelerle ilgili kabul edilebilir sınırları aşmakla suçlandı.

"Foot Mercato" sitesine göre, elektronik futbol oyunu FC ONLINE, Mbappe'nin Çin hakkındaki açıklamalarının yol açtığı tartışmanın ardından, Kylian Mbappe ile ilgili içeriği kaldırdığını duyurdu.

WeChat uygulamasındaki resmi hesabından yayımlanan bir açıklamada oyun, "oyuncuyla ilgili içeriği farklı dış kanallardan kaldırmak için derhal adımlar attığını" belirtti ve Çin halkının duygularına hakaret edebilecek her türlü açıklama veya davranışı şiddetle kınadı.

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Bu adım, video oyunları dünyasını da etkilemeye başlayan bu meselenin bir başka sonucudur.

Açıklamada, bu değişiklikleri uygulamak için bir güncellemenin yayımlanacağı belirtildi; ancak bunun için henüz belirli bir tarih açıklanmadı.

Video oyunu PES de, Mbappe'nin Çin hakkındaki açıklamalarının yol açtığı tartışma nedeniyle Kylian Mbappe'ye karşı disiplin işlemleri başlattığını duyurdu.

PES'in Çin sürümleri olan PES Online ve PES Mobile, yaptıkları açıklamada oyuncuya yönelik oyun içi ve dışı her türlü tanıtımı durdurduklarını, ayrıca kendisiyle ilişkili karakterleri ve kartları kaldırdıklarını duyurdu.

Şirket, Çin halkının duygularına hakaret edebilecek açıklamaları şiddetle kınadı.

Açıklamada şöyle denildi: "Spor milli sınırları aşar, ancak saygı her zaman var olmalıdır."

Şirket, ileride daha fazla işlem yapılabileceğini de ekledi.