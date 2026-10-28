Çin Dışişleri Bakanlığı Mbappe'nin özrüne yanıt verdi: La Liga ve Real Madrid boykotu sona erecek mi?

Çin Dışişleri Bakanlığı bugün çarşamba günü, Fransız yıldız Kylian Mbappe krizine yönelik diplomatik temkin yüklü bir tutum açıkladı; özrünü takdir ettiğini vurgularken, buna karşılık kendisine ve İspanya Ligi'ne yönelik alınan boykot önlemlerinin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir işaret vermekten kaçındı.

Bakanlık sözcüsü Guo Jiakun, İspanya haber ajansı "efe"nin aktardığına göre, Fransız oyuncunun açıklamasına ilişkin bir soruya yanıt olarak şöyle konuştu: "İlgili kişinin sunduğu özre önem veriyoruz." Bu özrün boykotun kaldırılmasına katkıda bulunup bulunmayacağı doğrudan ve yeniden sorulduğunda ise, herhangi bir ekleme yapmadan aynı yanıtı tekrarlamakla yetindi.

Üç dilde bir dil sürçmesi

Mbappe, dün salı günü Fransızca, Çince ve İngilizce dillerinde resmi bir özür yayımlamış ve kendisinden çıkan sözleri "dil sürçmesi" olarak nitelendirmişti; sözlerinin Çin'de ve yurt dışındaki Çin toplulukları arasında birçok insanı incittiğini kabul ederek Çin halkına ve tarihine "derin saygısını" dile getirmişti.

Krizin fitili, Mbappe'nin en sevdiği esprili görsellerden birinin, yüzünün bir "Çinli diktatör"ün yüzüne yerleştirildiği bir montaj fotoğraf olduğunu söylediği bir röportaja dayanıyor; bu, ismi anılmadan, eski lider Mao Zedong'a yönelik açık bir göndermeydi.

Gelecek maçlar SAN La Liga 10:15 RMA

1949 yılında Çin Halk Cumhuriyeti'nin kurucusu olan Mao, Komünist Parti'nin ulusal anlatısında merkezi ve kutsal bir yer işgal ediyor; partinin "Büyük İleri Atılım" ve "Kültür Devrimi" gibi bazı politikalarının yol açtığı felaketleri bizzat kabul etmesine rağmen, Mao, sözde "aşağılanma yüzyılı"nın ardından egemenliğin yeniden kazanılmasının bir sembolü olarak görülüyor.

Sponsorların çöküşü ve yayının durması

Ekonomik sonuçlar gecikmedi; açıklamalar, dev Çin şirketleri "Dongpeng", "Mengniu" ve "Milk Ground" ile yapılan devasa ticari anlaşmaların derhal çökmesine yol açtı. Buna ek olarak, oyuncunun dijital platformlardaki içeriğine kısıtlamalar getirildi ve İspanya Ligi "LaLiga" maçlarının Çin devlet televizyonundaki yayını 26 Ekim pazartesi gününden itibaren askıya alındı.





Krizi kontrol altına almak için İspanya'dan adımlar

Bu kayıpların etkisiyle İspanya Ligi birliği hızla harekete geçti; birlik, yapılan hakaretten dolayı özür diledi ve başkanı Javier Tebas, dün salı günü anlaşmazlığa bir çözüm bulmak ve bunun iş birliği anlaşmaları üzerindeki etkisini önlemek için İspanya'daki Çin Büyükelçisi Yao Jing ile görüştü; Tebas, Çin'i "stratejik ortak" olarak nitelendirdi.

Dikkat çekici bir gelişmede, resmi CCTV kanalının sahibi Çin Medya Grubu (CMG), bugün çarşamba günü yerel saatle akşam altıda yayımladığı bir açıklamada, LaLiga birliği aracılığıyla Real Madrid kulübünden Çin halkına yönelik resmi bir özür mektubu aldığını teyit etti.

Grubun yayımladığı mektubun bölümlerinde şu ifadeler yer aldı: "Kulübümüz Çin'e, tarihine, kültürüne ve halkına derin bir saygı duymaktadır." Mektupta ayrıca kulübün bu Asya ülkesiyle ilişkilerini güçlendirmeyi sürdürme arzusu vurgulandı ve mektuba Mbappe'nin aleni özrü eklendi.

CMG, iki mektubu da aldığını teyit etmesine rağmen, özrü yeterli görüp görmediğini belirtmedi ve LaLiga maçlarının, Mbappe'nin maçlarının veya içinde yer aldığı reklamların yayınını askıya alma kararında herhangi bir değişiklik olduğunu açıklamadı.

Bu açıklama, CMG'ye bağlı Spor ve Gençlik Merkezi'nin, Mbappe'nin açıklamalarının "kişisel bir ifade" olduğunu ve hakaret amacı taşımadığını öne süren bir İspanyol gazetecilik anlatısını reddettiği sert tutumundan yalnızca saatler sonra geldi.

Kuruluş, oyuncunun sözlerinin kabul edilebilirlik ve ifade özgürlüğü sınırlarını aştığını vurgulayarak Real Madrid'i sorumluluğundan kaçamayacağı konusunda uyardı ve "tatmin edici bir özür olmadan, tartışmaya yer yoktur" dedi.



