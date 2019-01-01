Çin devlet televizyonu Arsenal - Manchester City maçını yayından kaldırdı
Arsenal’in yıldız oyuncusu Mesut Özil’in Doğu Türkistan’da yaşayan Uygur Türklerine destek veren sosyal medya paylaşımının ardından Çin hükümetinden yeni bir hamle geldi.
Çin devlet televizyonu, Özil’in paylaşımı sonrası Arsenal’ın bu akşam Manchester City ile oynayacağı maçı yayınlamama kararı aldığını açıkladı.
Çin Futbol Federasyonu yaptığı açıklamada, tecrübeli oyuncunun açıklamalarının Çinli futbolseverler tarafından kabul edilemez olduğunu belirtti.
Ne olmuştu?
Mesut Özil, geçtiğimiz günlerde Instagram hesabından yaptığı paylaşımda, Çin hükümetinin Uygur Türkleri için izlediği politikaya tepki göstermişti.
Arsenal ise Özil'in ifadeleriyle ilgili sosyal medya hesabından Çince yaptığı açıklamada, "Yayımlanan içerik Özil'in şahsi fikridir" ifadesini kullanmıştı.