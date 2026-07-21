Çimlere bir şey gömdü! Dünya Kupası finali öncesinde Marc Cucurella’nın ilginç hareketi ortaya çıktı

Milli marşların hemen ardından ve iki finalist takımın dev bayrakları henüz kaldırılırken, Real Madrid’in yeni sol bek oyuncusu aniden saha kenarına doğru yöneldi. Oraya vardığında, ilk başta çoraplarını düzeltiyormuş gibi yaptı. Ancak görüntülerde açıkça görüldüğü üzere, İspanyol oyuncu çimlerin içine bir şey gömdü.

Bu, muhtemelen bir madeni para idi. Bu hareketin arkasında bir tür batıl inanç yatıyor. 2010 yılında İspanya ile Dünya Şampiyonu olan Joan Capdevilla, ülkesinin 1-0 galibiyetinin ardından X platformunda söz konusu sahnenin yer aldığı bir videoya şu yorumu yazdı: "Şimdi size bir sır vereceğim... 2010 yılında, maç başlamadan önce çimlere bir bozuk para gömmüştüm. Bu hikayeyi sayısız kez anlattım. Dün Cucurella'dan tam olarak aynısını yapmasını istedim... Marc, seni çok seviyorum. SEN DÜNYA ŞAMPİYONUSUN!"

Şu anda 48 yaşında olan Capdevila, Cucurella gibi sol bekti ve o zamanlar Hollanda'ya karşı 1-0 kazanılan maçta da ilk 11'de yer almıştı. O maçta altın golü, yine uzatmalarda Andres Iniesta atmıştı. 16 yıl sonra ise Ferran Torres, 106. dakikada golü attı.

Dünya Kupası finali öncesi: Capdevila’nın ülkeye girişiyle ilgili drama

Capdevila’nın New York yakınlarındaki stadyumdan maçı izleyebilmesi uzun süre belirsizdi. Hatta Donald Trump’a başvurmak zorunda kaldı. X’te yaşadığı ciddi giriş zorlukları nedeniyle “Yardıma ihtiyacım var” yazan Capdevila, doğrudan ABD Başkanı’na seslendi: “Az önce, ESTA başvurum reddedildiği için çocuklarımla birlikte Dünya Kupası finaline seyahat edemeyeceğim söylendi.” Görünüşe göre girişimi sonuç verdi: Hem eski profesyonel futbolcu hem de çocukları tribüne çıkmayı başardılar.

Maçın ardından Cucurella ise doğrudan eleştirenlere seslendi. "Çok gururlu ve çok mutluyum. Sonuçta kariyerimiz boyunca buraya gelmek kolay değil. Özellikle de gençlik dönemimizde, çünkü zorlu bir süreç ve kararlar almak gerekiyor. Bazen size bir işe yaramadığınızı ya da başaramayacağınızı söyleyen insanlar olur, ama neyse. Bana böyle şeyler söyleyen tüm bu insanlara, bana tavsiyelerde bulunmak için zaman ayırdıkları için teşekkür ederim," dedi ve çevresine teşekkür etti.

Bunun yanı sıra, 27 yaşındaki oyuncu şu anda bir dövme sanatçısı arıyor. Zira Dünya Kupası’ndan önce bile, İspanya’nın Dünya Kupası’nı kazanması halinde teknik direktör Luis de la Fuente’nin yüzünü dövme yaptıracağını açıklamıştı. “Dövmeyi göze çarpan bir yere yaptıracağım. Dönüş uçağında tam olarak nereye yaptıracağımı düşüneceğim,” dedi. Bu arada, başarılı teknik direktör bu durumu mizahla karşılıyor. “Sözler tutulmalı ve ben de o kadar çirkin değilim zaten,” diye açıkladı de la Fuente.







