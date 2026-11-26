Sporting CP teknik direktörü Paulo Fonseca, Bruno Fernandes'in çimde sekerek ağlara giden sıra dışı golünün ardından eski Manchester United savunmacısı Rio Ferdinand'ın saha görevlisi hakkında şaka yapması üzerine Jose Alvalade Stadı'nın zeminini savundu. Çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde oynanan ve 2-2 biten maçtaki talihsizliğe rağmen Fonseca, takımının cesaret gösterdiğini ve Manchester United'ı yenebileceğini düşündüğünü söyledi.

Reklam

Fonseca, Rio Ferdinand'ın şakasının ardından sahayı savundu

Sporting CP teknik direktörü Paulo Fonseca, eski Manchester United savunmacısı Rio Ferdinand'ın çarşamba günü Şampiyonlar Ligi'nde 2-2 biten maçta Bruno Fernandes'in ikinci yarıda attığı sıra dışı golün ardından saha görevlisinin boynuna sarılıp sıkıştırılacağı yönünde sosyal medyada şaka yapması üzerine Jose Alvalade Stadı'nın zeminine yönelik eleştirileri reddetti. İlk yarıda Luis Suarez'in penaltı golüne Fernandes'in penaltıdan karşılık vermesinin ardından Sporting, United kaptanının uzaktan şutunda topun zemindeki bir çukura çarpıp kaleci Kaique'yi geçmesiyle geriye düştü. Suarez'in geç gelen golü ise takımına bir puan kazandırdı.

Fonseca, maçın ardından şunları söyledi: “Çimlere gelince, doğru, ilk maç için buraya geldiğimizde çimlerle ilgili bir sorun vardı ama bugün iyi durumdaydı. Bakın, oyuncular sahaya bastıklarında bazen bir miktar çimi yerinden çıkarabiliyor. Bu tamamen normal. Çimler bugün iyi durumdaydı, kötü durumda değildi.”

“Kazanabileceğimizi hissediyoruz”

Rui Silva'nın yerine ilk 11'de başlaması tercih edilen kaleci Kaique de seken topla gelen gol nedeniyle suçlanmadı. Fonseca, Kaique'nin “topun sahadaki o talihsiz sekmesi dışında iyi bir maç çıkardığını” söyledi. Portekizli teknik direktör, saha tartışmasının ötesinde, yedi dakika içinde iki gol yemelerine rağmen mücadeleyi bırakmayan oyuncularının karakterini övdü ve galibiyetin ulaşılabilir olduğunu belirtti.

Fonseca, “Evet, katılıyorum. Gerçek şu ki ikinci golü yeme şeklimizde çok şanssızdık ama maçı kazanabileceğimizi hissediyoruz. Oyuncuların cesaretini ve golü yedikten sonraki tepkilerini beğendim. Belki birçok takım, yedi dakika içinde iki gol yediği böyle bir anda dağılırdı. Bizim takımımız ise yine çok iyi tepki verdi” dedi.

Reklam Reklam

Taktik değişiklikler ve Suarez'in “acı tadı”

Sporting, taktiksel olarak geride beşli savunma hattı ile daha ileride dörtlü pres arasında geçiş yaptı. Harry Maguire'ı ve United'ın adam adama markajını aşmak için Luis Guilherme ile Doumbia'yı kullandı. Teknik direktörünün övgüsüne rağmen iki gol atan Suarez, erken dakikalarda bir penaltı kaçırdıktan sonra iki kez ağları bulduğu maçta evlerinde puan kaybetmenin canlarını yaktığını kabul etti.

Related Topics

Suarez, Sport TV'ye “Buradan ağzımızda acı bir tatla ayrılıyoruz. Dürüst bir mücadele ortaya koyduk ama ikinci yarıya kötü başladık, rakibe çok fazla alan tanıdık ve iki gol attılar. Doksan dakika boyunca mücadele etmeliyiz” dedi.

Sporting'in odağı FC Porto karşılaşmasına çevrildi

Oyuncu değişiklikleri nedeniyle taraftarlardan gelen eleştirilerden haberdar olmadığını söyleyen Fonseca, dikkatini hemen pazar günü deplasmanda Primeira Liga lideri FC Porto ile oynayacakları büyük lig maçına çevirdi.

Reklam

Fonseca, “Şimdi FC Porto maçını düşüneceğim. Henüz o maçı düşünmedim. Önemli bir maç, bunu inkâr edemeyiz” dedi. Suarez ise “Lig liderine karşı bir maç daha. Bizim için büyük bir mücadele olacak” diye ekledi.