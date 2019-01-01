Cimbom'a Norveçli orta saha... Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri 8 Ocak

Stoper ve forvet transferine öncelik veren Galatasaray'ın gündemi bir hayli yoğun. Galatasaray'dan son dakika transfer haberleri...

Galatasaray orta saha transferi konusunda sürpriz bir isme yöneldi.

Sabah 'ın haberine göre, sarı kırmızılı ekip Fulham forması giyen Stefan Johansen'le ilgileniyor.

Badou Ndiaye'nin performansından memnun olmayan Fatih Terim, merkeze yapacağı bir transferle takımı kuvvetlendirmek istiyor. Bunun için öne çıkan isim, Fulham'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan Johansen oldu.

Cimbom, bu sezon Premier Lig'de 12 maça çıkan Norveçli futbolcunun şartlarını araştırmaya başladı.

Johansen, 2016 yılında Celtic'ten Fulham'a 2.3 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.

Cimbom'a Akhisar'dan bir transfer daha

Galatasaray, Akhisarspor'la transfer ilişkilerini bu dönemde de sürdürüyor.

Sezon başında Akhisar'dan Muğdat Çelik ve Ömer Bayram'ı kadrosuna katan sarı kırmızılı ekip, bu defa farklı bir bölgeden takviye yapacak.

Hürriyet 'in haberine göre, Fatih Terim, Akhisar'la sözleşmesi sezon sonunda sona erecek olan 32 yaşındaki kaleci Fatih Öztürk'ü kadrosuna katabilir.

FFP kısıtlamalarını dikkate alarak hareket eden Galatasaray, Fatih'le birlikte Muslera'nın iyi bir yedeğe sahip olmasını hedefliyor.

Juan Jesus için ısrar sürüyor

Serdar Aziz'i gözden çıkardıktan sonra stopere mutlaka transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray'da Juan Jesus'un ismi ön planda.

Takvim 'in iddiasına göre, Galatasaray, Roma'yla 2020'ye dek sözleşmesi bulunan Brezilyalı stoper için 1.5 yıllık kiralama teklifinde bulundu.

Roma'ya bu teklif için 3 milyon euro öneren Galatasaray, 27 yaşındaki futbolcuyu en kötü ihtimalle sezon sonuna dek kiralamak istiyor.

Juan Jesus bu sezon Serie A'da 11 maça çıktı.

Belhanda teklifine veto

Galatasaray, Younes Belhanda için gelen teklifleri henüz beğenmiş değil.

Akşam'ın haberine göre, bir Suudi Arabistan takımı Belhanda için 5 milyon dolarlık bir teklifte bulundu. Galatasaray bu teklifi reddetti.

Sarı kırmızılı yönetim, Faslı orta saha oyuncusu için en az 8 milyon euro talep ediyor.

Öte yandan Fatih Terim, 28 yaşındaki orta saha oyuncusunun satılmasına sıcak yaklaşmıyor.