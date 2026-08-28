Çılgınlık Paris'te bir alışkanlık: Son nefeste gelen geri dönüş Ancelotti'yi tarihi bir başarıdan mahrum bıraktı

Cuma akşamı Pierre-Mauroy Stadı'nda oynanan ve son ana kadar heyecanını koruyan, Fransa Ligi'nin ikinci haftasının açılış maçında ev sahibi Lille, iki gol geriye düştüğü karşılaşmada son anlarda skoru heyecanlı bir beraberliğe (2-2) çevirerek Paris Saint-Germain'e tarihi bir galibiyeti çok gördü.

Lille iki golle öne geçtikten sonra hak edilmiş bir galibiyete gidiyor gibi görünürken, şampiyon Paris Saint-Germain Vitinha ve Marquinhos'la geç gelen iki golü kaydetmeyi başardı ve ev sahibinin elinden değerli bir puanı çekip aldı; ancak unvanını savunma kampanyasının başında puan kaybetmeye devam etti.

Lille, Paris Saint-Germain'in savunmasındaki bariz kararsızlığı değerlendirerek daha ilk dakikalardan üstünlüğünü ortaya koydu. Konuk ekip ise 5. dakikada Ferran Torres'in kaleyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda skoru açmaya çok yaklaştı, ancak kaleci Berke Özer'in müdahalesi atağı bozdu; ardından Achraf Hakimi'nin şutu sağ direğe çarptı.

Lille hızlı bir yanıt verdi ve Olivier Giroud, Ethan Mbappé ve Félix Correia aracılığıyla Safonov'un kalesini tehdit etmeye başladı. Belirleyici an 21. dakikada geldi; Giroud'nun Paris savunmasının arkasına attığı harika pasa ulaşan Hákon Haraldsson sert bir şutla topu ağlara göndererek ev sahibini öne geçirdi.

Paris Saint-Germain geri dönmeye çalıştı ancak Ousmane Dembélé ve João Neves'in yokluğunda ve Ferran Torres'in ilk haftadaki performansını tekrarlayamamasıyla seviyesinin çok altında kaldı; Lille ise savunma disiplinini koruyarak ilk yarıdan 1-0 önde çıktı.

İkinci yarının başında Luis Enrique hızlı bir müdahaleyle Doué'nin yerine Kvaratskhelia'yı oyuna aldı; Paris'in performansı kademeli olarak düzeldi ve takım topu ileri bölgelerde geri kazanmaya başladı, ancak bu üstünlük Gürcü oyuncu ve Vitinha'nın sınırlı denemeleri dışında gerçek fırsatlara dönüşmedi.

Lille, şampiyonun baskısı altında geri çekilirken, 84. dakikada yeni bir darbe indirmeyi başardı; Giroud'nun topu içeri sızan yeni transfer Dilane Bakwa'ya aktarmasının ardından, oyuncu harika bir sol ayak şutuyla topu uzak köşeye gönderdi ve üç puan artık ev sahibinin kasasına girmiş gibi göründü.

Ancak Paris pes etmeyi reddetti ve geri dönüş uzatma dakikalarında başladı; Vitinha'nın 90+1. dakikada attığı muhteşem şutla fark ikiye indi, ardından aynı oyuncunun 90+5. dakikada gönderdiği isabetli ortaya Marquinhos kafayla dokunarak topu ağlara yolladı ve haftanın en heyecanlı finallerinden birinde beraberliği yakaladı.

Bu beraberlikle Paris Saint-Germain, 2020-2021 sezonundan bu yana ilk kez Fransa Ligi'ndeki ilk iki maçında galibiyet elde edemedi; Lille ise son dakikalara kadar elinde olan galibiyeti, şampiyonu devirmesine anlar kala kaçırdı.