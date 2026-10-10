Uruguaylı oyuncu oyuna girdikten sadece on dakika sonra sahadaydı; önce son derece sınırda, kayarak yaptığı bir müdahaleyle Luke Shaw’dan topu söküp aldı, kısa süre sonra da ona kafa atarak yüzünden yere serdi.

Bunun öncesinde Shaw, Bentancur’un sırtına sert bir itişte bulunmuştu. Sonuç ise fiziksel müdahalelerin yaşandığı bir arbede ve çok sayıda kart oldu.

Saha hakemi Stuart Atwell, Bentancur’a kırmızı kart gösterdi; VAR Jarred Gillett de görüntülere ilişkin kendi değerlendirmesiyle bu kararı doğruladı: "Kafasıyla Shaw’a oldukça sert şekilde vuruyor, bu bir şiddetli hareket. Ayağa kalkıyor, Shaw’a doğru gidiyor ve ardından kafayla bir hareket geliyor."

Shaw ise, Bentancur’u bir önceki kayarak müdahale nedeniyle öfkeyle yere itmesi karşılığında sadece sarı kart gördü.

Uzmanlar Gary Neville ve Chris Waddle nasıl değerlendirdi?

Karar herkes tarafından olumlu karşılanmadı. Geçmişte Tottenham forması giyen TV yorumcusu Chris Waddle, Shaw için kırmızı kart istedi. 62 kez İngiltere Milli Takımı formasını giyen eski oyuncu, "Luke Shaw orada çizgiyi aştı ve sanki kafa darbesi almış gibi bir şekilde başını tutuyor" dedi. "Rodrigo Bentancur bunun için kırmızı kart görüyorsa, Luke Shaw da görmeli."

Gary Neville ise odağı Bentancur’un davranışına çevirdi. United efsanesi, maçın canlı anlatımında tüm bu sahnenin "çılgınlık" olduğunu söyledi. Neville, zorluklarla boğuşan Spurs teknik direktörü Roberto De Zerbi’ye atıfla, "Onun en son ihtiyaç duyduğu şey disiplinsizlikti. Bu makaslama kayma zaten sarı kart, sonra ayağa kalkıp onun üstüne gidiyor, bu da sonunda her zaman kırmızı kart olur, hele böyle bir müdahaleden sonra. Bu düpedüz aptallık!" ifadelerini kullandı.

O ana gelindiğinde (78.), Bentancur’un Spurs’ü Bryan Mbeumo’nun golüyle 0-1 gerideydi, üstelik Manchester’da daha tehlikeli takım olmalarına rağmen. Ancak şaşırtıcı şekilde United, sayısal üstünlüğe rağmen tamamen oyunun iplerini kaybetti ve Londra ekibi eşitlik golü için bastırdı; Dominic Solanke de bunu uzatma dakikalarında gerçekten başardı.

Solanke, "İlk yarıda onları tamamen domine ettik. Kale önünde yeterince kararlı değildik ve devreye kadar birkaç golle önde olmamız gerekiyordu" dedi. "Ama kırmızı karttan sonra gösterdiğimiz karakter harikaydı. Son dakikaya kadar mücadele ettik."

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Puan tablosunun alt sıralarında son durum ne ve başka kimler oynadı?

Sezondaki üçüncü puanını yine sezondaki üçüncü golüyle alan Spurs, 20. sıradan 18. sıraya yükseldi, ancak toplam üç takımdan biri olarak hâlâ galibiyetsiz. Şampiyonlar Ligi katılımcısı United ise altı maçta tek galibiyette ve 12. sırada kaldı.

Cumartesi gününün diğer maçlarında son şampiyon Arsenal, Kai Havertz ile geriye düştüğü karşılaşmada Daniel Farke’nin Leeds United’ını 2-1 mağlup etti. Xabi Alonso ve FC Chelsea, Marco Rose’un AFC Bournemouth’unu 5-1’lik skorla dağıttı. Fabian Hürzeler’in Brighton & Hove Albion’u, Pascal Groß ile birlikte AFC Sunderland deplasmanında aldığı 2-0’lık galibiyet sayesinde zirve yarışının içinde kalmayı sürdürdü. Milli oyuncu Kevin Schade ise FC Brentford ile Aston Villa deplasmanında 2-2’lik beraberlikten bir puan çıkardı, ancak ikinci yarının başında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.