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imago-sport-1079280163.jpgZUMA Press Wire

Çeviri:

Çılgın transfer Heytem Hasan'ı Şampiyonlar Ligi'ne taşıyor: Hayalin gerçekleşmesine bir adım kaldı

Transfers
H. Hassan
Real Oviedo
Celtic
Premiership
Mısır
İskoçya

Mısırlı yıldız Celtic'e

İskoç ekibi Celtic, İspanyol kulübü Real Oviedo'dan Mısırlı kanat oyuncusu Heitham Hassan'ın transferini bitirdi. Güvenilir gazeteci Georgi Tsarushas'ın açıkladığına göre anlaşma, 2030 yazına kadar geçerli olacak dört yıllık bir sözleşmeyle sağlandı.

Tsarushas, "X" platformundaki resmi hesabından, tüm taraflar arasında anlaşmanın yüzde 100 sağlandığını doğruladı. Mısırlı oyuncunun İskoçya şampiyonundan gelen teklifi kabul ettiğini, Real Oviedo'nun ise yıldızının ayrılığına onay vermeye hazır olduğunu, bazı bonuslar üzerinde ise nihai pazarlığın sürdüğünü belirtti.

Sözleşme, Celtic'in UEFA Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılmayı başarması halinde Heitham Hassan ve eski kulübü Real Oviedo'ya büyük bir mali bonus veren bir madde içeriyor. Gazeteci, bu duruma geçen 26 Temmuz tarihli önceki bir raporunda değinmişti.

Celtic, Tsarushas'ın "büyük" olarak nitelendirdiği ve "Dünya Kupası yıldızı ve Mısırlı yıldız" olarak adlandırdığı oyuncuyu kadrosuna katmak için yoğun çaba gösteriyor. Oyuncu, Arjantin karşısında sergilediği etkileyici performansın ardından büyük ilgi görüyor. Real Oviedo, oyuncusundan vazgeçmek için 6 ile 7 milyon euro arasında bir bedel talep ediyor.

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Transfer, Mısırlı kanat oyuncusunu kadrosuna katma isteğini dile getiren diğer İspanyol ve İngiliz kulüplerinin de rekabetine sahne oluyor. Tsarushas'a göre oyuncu, LaLiga'nın en dikkat çekici yükselen yeteneklerinden biri olarak kendini kanıtladıktan sonra artık "takip edilmeye değer bir oyuncu" haline geldi.

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