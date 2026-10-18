Real Madrid'in teknik direktörlük koltuğu son yıllarda "elektrikli sandalye"ye benzer bir hâl aldı. Carlo Ancelotti'nin Brezilya Milli Takımı'nın başına geçmek için kulüpten ayrılma kararının ardından, teknik direktörler neredeyse hiç ara vermeden Madrid ekibinin başına geldi.

Bu yaz José Mourinho'nun gelişiyle, Real Madrid Başkanı Florentino Pérez takım içinde bir devrim başlatacak kıvılcımı bulmayı umuyordu; ancak bu beklenen şekilde henüz gerçekleşmedi.

Mourinho, 2029 yılına kadar üç sezonluk bir sözleşme imzaladı. Fakat Xabi Alonso ve Álvaro Arbeloa'nın, hatta Ancelotti'nin kendisinin başına gelenler göz önüne alındığında, sözleşmeler Real Madrid'de kupa kazanmayla birlikte gitmediği sürece hiçbir değer taşımıyor.

Buna dair Sport gazetesi, "Kupa törenlerine geri dönme yönündeki sürekli arayış sürerken, Mourinho'nun kendisinden beklenen hedefleri tutturamaması hâlinde olası bir alternatiften söz eden haberler ortaya çıkmaya başladı" ifadelerini kullandı.

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Daha önce Mourinho'nun Real Madrid'e geri getirilmesine yönelik ilgiyi ortaya çıkaran gazeteci Sergio Valentín'e göre, Florentino Pérez yakın çevresine, takımın sonuçları ve gidişatı düzelmediği takdirde Portekizli çalıştırıcının yerine geçebilecek teknik direktörün kim olduğunu bildirdi.

Bu, örneğin Mourinho'nun yaklaşan El Clasico maçında olumlu bir sonuç alamaması durumunda yaşanabilir. Yeniden gündeme gelen isim ise Didier Deschamps.

Deschamps, geçtiğimiz seçim kampanyası sırasında da adaylar listesinde yer alıyordu; ancak Florentino Pérez, Benfica ile olan bağını sona erdirmek için cayma bedelini ödeyerek Mourinho'ya oynamaya karar verdi.

Seçimlerin haziran ayında düzenlenmesi, teknik direktör seçimi sürecini zorlaştırdı; zira kulüp, Dünya Kupası'na katılan milli takımların başında bulunan teknik direktörleri listeden çıkarmak zorunda kaldı.

Deschamps, 2026 Dünya Kupası'ndaki serüvenini dördüncü sırada tamamladıktan sonra şu anda herhangi bir takımla bağlantısı bulunmuyor.

Fransa Milli Takımı'nın teknik direktörlüğünden ayrılması, tıpkı yerine Zinédine Zidane'ın göreve gelmesi gibi, beklenen bir gelişmeydi.

Zidane da kendi adına, Real Madrid'in teknik direktörlüğü için aday listelerinde sıkça tekrarlanan bir isim; ancak Madrid ekibinin teknik ekibinin başında daha önce iki tecrübe yaşadıktan sonra geleceğini Fransa Milli Takımı'na bağlamaya karar verdi.

Real Madrid'in Deschamps'a olan ilgisi nisan ayına kadar uzanıyor. L'Équipe gazetesi o dönemde, kısmen vatandaşı Kylian Mbappé ile olan ilişkisi nedeniyle, Deschamps'ın adının kulübün değerlendirdiği isimler arasında yer aldığını ortaya çıkarmıştı.

Fransız teknik direktör daha sonra adının gerçekten aday listelerinde yer aldığını doğruladı ve konuyu şakayla karşılayarak, "2007 yılında Juventus'tan ayrıldım ve o günden beri adım neredeyse bütün aday listelerinde yer aldı" dedi.

Deschamps emekliliği düşünmüyor; Dünya Kupası'nın ardından teknik direktörlük kariyerine devam etmek istediğini ve kulüplerden ile milli takımlardan kendisine sunulan teklifleri değerlendireceğini doğruladı. Ayrıca İspanya'daki bir kulübün başına geçme olasılığına da kapıyı açık bıraktı.