Çılgın sürpriz: Barcelona, Haaland ile Harry Kane arasında tercih yapıyor!

Barcelona, dünyanın en dikkat çekici forvetlerinden birini kadrosuna katmak için sürpriz bir yarışa girdi. Çıkan raporlar, Norveçli Erling Haaland ve İngiliz Harry Kane'in, Katalan kulübün önümüzdeki dönemde hücum hattını güçlendirmek için değerlendirdiği seçenekler listesinde yer aldığını ortaya koydu.

"Tribuna" sitesinin aktardığına göre Barcelona, 33 yaşındaki Harry Kane'i, uzun vadeli hedefi olan Atletico Madrid forveti Julian Alvarez için kısa vadeli olası bir alternatif olarak izliyor.

Kane'in Bayern Münih ile sözleşmesi gelecek yıl sona eriyor. İki taraf arasında sözleşme uzatımına ilişkin görüşmeler sürüyor. Bu durumu yakından takip eden Barcelona, İngiliz forvet Bavyera ekibinde devam etmeme kararı alırsa transfer için harekete geçebilir.

Rapor, Barcelona'nın geçen yaz Kane'in temsilcileriyle ilk temaslarda bulunduğunu, ancak bu temasların resmi bir adıma ya da transfere yönelik ileri düzey görüşmelere dönüşmediğini belirtti.

Aynı zamanda Haaland'ın adı da Barcelona'nın ilgi listesinde yer alıyor. Ancak Norveçli forvetin Manchester City ile 2034 yılına kadar uzanan bir sözleşmeye bağlı olması, transferin tamamlanmasını zorlaştırıyor ve Etihad'dan ayrılmasını karmaşık bir hale getiriyor.

Barcelona, yaz transfer döneminde Atletico Madrid'in Alvarez'i satmayı reddetmesi üzerine üst düzey bir forvetle anlaşmama kararı almış ve bunun yerine düşük maliyetli bir seçenek olarak Brezilyalı Gabriel Jesus'u kadrosuna katmayı tercih etmişti.

Barcelona'nın Haaland ve Kane'e olan ilgisi, Raphinha'nın bu sezon santrfor pozisyonundaki parlak performansının gölgesinde geliyor. Brezilyalı kanat oyuncusu 6 maçta 8 gol atarken 3 de asist yaptı.

Rapora göre Julian Alvarez, Barcelona'nın esas uzun vadeli hedefi olmaya devam ederken, Kane alternatif bir seçeneği temsil ediyor. Haaland da Katalan kulübün izlediği isimler listesinde bulunuyor.

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