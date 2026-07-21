Çılgın söylenti: 'Arne Slot ve KNVB, iki yıllık sözleşme konusunda anlaştı; duyuru yakında yapılacak'

RealityFBI, Salı öğleden sonra dikkat çekici bir söylenti paylaştı. Bu dedikodu kanalına göre, KNVB yakında Arne Slot’un Hollanda milli takımının yeni teknik direktörü olacağını açıklayacak.

RealityFBI’ye göre Slot, önümüzdeki iki sezon boyunca teknik direktörlük görevini üstlenecek. Böylece 2028 yılına kadar geçici bir dönem doldurmuş olacak.

Bundan sonra Peter Bosz'un Bergentheimer'den bayrağı devralma ihtimali söz konusu. Apeldoornlu teknik adamın PSV ile olan sözleşmesi 2028 ortasına kadar sürüyor; bu tarihten sonra bu görev için uygun hale gelebilir.

Jeroen Kapteijns, daha önce De Telegraaf’ın Kick-off adlı podcast’inde, Bosz’un Eindhoven ekibiyle olan sözleşmesi izin verdiği takdirde milli takım teknik direktörlüğüyle ilgileneceğini söyledi.

Valentijn Driessen ise aynı bölümde, Slot’un iki yıllık bir sözleşmeyi hedeflediğini, oysa KNVB’nin dört yıllık bir işbirliği yapmak istediğini aktardı. Bu durumda Slot, hem 2028 Avrupa Şampiyonası’nı hem de 2030 Dünya Kupası’nı yönetecek.

RealityFBI kaynakları, her iki tarafın da Slot’un önümüzdeki iki yıl boyunca Oranje’nin başında kalacağı konusunda anlaştığını bildirdi. Eğer daha sonra ayrılırsa, sözleşmesinin kalan iki yılına ait maaşı yine de alacağı belirtildi.

Kanal, KNVB’nin bu haberi yakında duyuracağını bildiriyor, ancak aynı zamanda bu konuda kesin bir açıklama yapmaktan kaçınıyor.





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