Çılgın senaryo: KKD takımı son maç gününde kasten yenilmekten fayda sağlayacak

Keuken Kampioen Divisie'de çılgın bir senaryo ortaya çıkıyor. FC Den Bosch'un son maç gününde kasten kaybetmesi gerekiyor. Pazartesi akşamı Jong FC Utrecht ile 1-1 berabere kalmasıyla Brabant ekibi, Keuken Kampioen Divisie'de kesin olarak dokuzuncu sıraya yerleşti. Bu durum, ADO Den Haag ile oynanacak son maç için tuhaf bir senaryo yaratıyor.

Den Bosch takımı artık sıralamada yükselemez veya düşemez ve tamamen diğer maçların sonuçlarına bağlıdır. ADO Den Haag'a karşı bir yenilgi, tuhaf bir şekilde Den Bosch için avantajlı olabilir.

Bunun nedeni, dördüncü dönem şampiyonluğu için verilen mücadeledir. Eğer Vitesse değil de ADO Den Haag, Willem II veya Almere City ilk ikide bitirirse, son play-off bileti normal sıralamaya geçer. Bu durumda dokuzuncu sırada yer alan FC Den Bosch bundan faydalanır.

Bu, somut olarak ADO Den Haag'ın galibiyetinin Den Bosch'un lehine olacağı anlamına geliyor. ADO şampiyon olarak zaten yükselmiş durumda ve bu nedenle ekstra ödüllere artık bir ilgisi yok. Willem II ve Almere City ise play-off'lara katılmayı garantiledi.

ADO, Den Bosch'a karşı maçı kazanırsa, Hagen ekibi her halükarda Vitesse'nin üzerinde bitirecektir. Arnhem ekibi bu durumdan zarar görecek ve FC Den Bosch'un lehine bir play-off biletini kaçıracaktır.

KNVB, ortaya çıkan duruma temkinli bir şekilde tepki gösterdi. "Bir maça katılan herkesin o maçı kazanmak istediğini bekliyoruz" şeklinde bir açıklama yapıldı. Federasyon, başka bir açıklama yapmak istemedi.

Pazartesi günü, Thijs van Leeuwen'in golüyle FC Den Bosch, Jong FC Utrecht'i yenecek gibi görünüyordu. Ancak maçın bitimine 15 dakika kala Rafik El Arguioui skoru eşitledi ve maç 1-1 sona erdi.